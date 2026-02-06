Los archivos de Epstein: contexto (y algunos bulos) sobre la última tanda de documentos desclasificados
Tras la publicación el 30 de enero de la última tanda de archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein, en redes sociales han circulado mensajes falsos y engañosos sobre algunas personas que aparecen en los documentos. Desde el expresidente uruguayo José Mujica al alcalde de Nueva York, Zohran Mamadani: en VerificaRTVE desmentimos bulos y aclaramos el contexto en el que se les menciona.
Rey Juan Carlos: desayuno con Clinton, no con Epstein
El nombre del rey emérito, Juan Carlos I, aparece en tres archivos desclasificados del caso Epstein el 30 de enero. Uno de ellos es un documento en el que aparece una agenda de un viaje con el siguiente encabezado en inglés: "Esquema propuesto del viaje de WJC a Asia e India del 1 al 24 de noviembre de 2003". Esta agenda prevé la llegada a Madrid el domingo 2 de noviembre, incluyendo "comida en la biblioteca o almuerzo con el rey Juan Carlos". Para el lunes 3 de noviembre también contempla un posible "desayuno con el rey Juan Carlos".
No hay pruebas que vinculen a Jeffrey Epstein con este documento. Las iniciales "WJC" coinciden con el nombre completo del expresidente de Estados Unidos William Jefferson Clinton, más conocido como "Bill" Clinton. En las fechas a las que corresponde esta agenda ya había abandonado la Casa Blanca (su período como presidente fue entre 1993 y 2001), pero sí aparece entre los miembros del "Club de Madrid", cuya edición se celebró en las mismas fechas que aparecen en esta agenda desclasificada. La agencia EFE y el diario El País publicaron que Clinton acudió a este evento en 2003 y desayunó con el monarca español el día 3 de noviembre (1 y 2).
También hemos comprobado que Clinton visitó varios de los países que aparecen en esa agenda de viaje en las fechas que indica el documento. El 3 de noviembre tenía agendada la asistencia a la "Conferencia de Diamantes" tras su llegada a Amberes (Bélgica). El diario belga De Standaard publicó ese mismo día un artículo titulado "Bill Clinton, figura destacada de la conferencia sobre diamantes". En la agenda también aparece el 10 de noviembre la asistencia a la "Cumbre sobre el SIDA" en Pekín (China). Una noticia de la cadena estadounidense CNN publicada ese día recogió las palabras del expresidente Clinton en ese evento. También visitó la India el 21 de noviembre, al igual que señala el plan de viaje.
Este correo que menciona una cena con el rey Juan Carlos no lo escribió Epstein
En redes sociales y portales web se difunde que Juan Carlos cenó con Jeffrey Epstein en 2018. En un mensaje de X publicado el 3 de noviembre y compartido más de 3.000 veces leemos: "Juan Carlos I aparece en los correos del pedófilo Jeffrey Epstein con una comida organizada por su amigo íntimo Pepe Fanjul".
Este correo no lo escribió el magnate y pederasta Jeffrey Epstein, sino la publicista Peggy Siegal. En el propio documento publicado por el Departamento de Justicia se puede comprobar que es Siegal quien escribió el 11 de septiembre de 2018 a Epstein sobre su asistencia al Festival de Cine de Toronto y al Festival de Cine de Telluride, y añadió: "Cenaré con el rey Juan Carlos de España esta noche. ¡Impresionante! Cena organizada por Pepe Fanjul para 30 amigos". En el encabezado del correo aparece el nombre de "Jeffrey E." porque ese mismo día le respondió: "Poco a poco. Me alegro. ¿Qué pasa la semana del 23? ¿Estarás en la ciudad esa semana? Estarás muy feliz cuando regreses a tu casa".
La madre de Mamdani, mencionada en un correo y objeto de imágenes manipuladas
Entre los archivos desclasificados de Epstein se encuentra un correo electrónico en el que se menciona a Mira Nair, directora de cine y madre del actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Se trata de un email enviado el 21 de octubre de 2009 por Peggy Siegal a Jeffrey Epstein y en el texto comenta en inglés que ha acudido a "la fiesta de la película" de Nair y que ella, la directora, había asistido al evento, así como Bill Clinton y Jeff Bezos. Hemos hecho búsquedas por palabras clave en el buscador web de los archivos de Epstein del Departamento de Justicia de Estados Unidos y comprobamos que el nombre de Mira Nair aparece en otros dos documentos de eventos de cine independiente en los que se anunciaba su participación, en 2010 y en 2011.
En este contexto se han difundido como reales imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparece Mira Nair junto a su hijo, Zohran Mamdani, y otras personalidades como Bill Clinton, Jeff Bezos o Bill Gates. Estas fotos se presentaban en redes como si formaran parte de los archivos desclasificados del 30 de enero. En VerificaRTVE ya te habíamos aclarado que es falso. A raíz de la desinformación y las imágenes falsas difundidas, Mamdani ha denunciado que "es increíblemente difícil ver imágenes que tú sabes que son falsas, que están evidentemente editadas con Photoshop y generadas con IA, y pueden llegar a todo el mundo".
Los archivos Epstein no revelan que José Mujica asistiera a sus eventos
Un mensaje difundido en la red social X el 1 de febrero afirma que "Mujica aparece mencionado en los archivos Epstein como Asistente a sus eventos". La publicación adjunta dos imágenes: una que muestra a Jeffrey Epstein junto al expresidente uruguayo José Mujica y una captura de un documento en el que aparece su apellido subrayado. Además, hay un enlace al documento publicado en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es falso.
José Mujica no figura en los archivos Epstein como asistente a sus eventos. Hemos consultado la página web donde están almacenados los documentos publicados y, hasta la fecha de publicación de este artículo, la única mención al expresidente uruguayo figura en un correo electrónico que envió el filósofo estadounidense Noam Chomsky a su hija Diana el 8 de julio de 2017. El extracto dice textualmente en inglés: "Ahora nos vamos a Tucson, luego a Uruguay para charlas y varios eventos con Mujica, luego a Brasil y volvemos a finales de mes" (pág. 3). Tal y como puedes comprobar en este vídeo, Mujica acudió el 17 de julio de 2017 a una conferencia de Chomsky en Uruguay y pasaron el fin de semana juntos, según informó entonces la BBC. Ninguno de los archivos publicados hasta la fecha sitúa a José Mujica como asistente a los eventos de Jeffrey Epstein.
La foto que adjunta la publicación de redes de Mujica con Epstein es falsa, está generada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con dos herramientas de detección de IA y ambas concluyen que está generada con esta tecnología. Puedes comprobarlo en la imagen.