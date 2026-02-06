Los archivos de Epstein: contexto (y algunos bulos) sobre la última tanda de documentos desclasificados

Tras la publicación el 30 de enero de la última tanda de archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein, en redes sociales han circulado mensajes falsos y engañosos sobre algunas personas que aparecen en los documentos. Desde el expresidente uruguayo José Mujica al alcalde de Nueva York, Zohran Mamadani: en VerificaRTVE desmentimos bulos y aclaramos el contexto en el que se les menciona.

Rey Juan Carlos: desayuno con Clinton, no con Epstein El nombre del rey emérito, Juan Carlos I, aparece en tres archivos desclasificados del caso Epstein el 30 de enero. Uno de ellos es un documento en el que aparece una agenda de un viaje con el siguiente encabezado en inglés: "Esquema propuesto del viaje de WJC a Asia e India del 1 al 24 de noviembre de 2003". Esta agenda prevé la llegada a Madrid el domingo 2 de noviembre, incluyendo "comida en la biblioteca o almuerzo con el rey Juan Carlos". Para el lunes 3 de noviembre también contempla un posible "desayuno con el rey Juan Carlos". No hay pruebas que vinculen a Jeffrey Epstein con este documento. Las iniciales "WJC" coinciden con el nombre completo del expresidente de Estados Unidos William Jefferson Clinton, más conocido como "Bill" Clinton. En las fechas a las que corresponde esta agenda ya había abandonado la Casa Blanca (su período como presidente fue entre 1993 y 2001), pero sí aparece entre los miembros del "Club de Madrid", cuya edición se celebró en las mismas fechas que aparecen en esta agenda desclasificada. La agencia EFE y el diario El País publicaron que Clinton acudió a este evento en 2003 y desayunó con el monarca español el día 3 de noviembre (1 y 2). También hemos comprobado que Clinton visitó varios de los países que aparecen en esa agenda de viaje en las fechas que indica el documento. El 3 de noviembre tenía agendada la asistencia a la "Conferencia de Diamantes" tras su llegada a Amberes (Bélgica). El diario belga De Standaard publicó ese mismo día un artículo titulado "Bill Clinton, figura destacada de la conferencia sobre diamantes". En la agenda también aparece el 10 de noviembre la asistencia a la "Cumbre sobre el SIDA" en Pekín (China). Una noticia de la cadena estadounidense CNN publicada ese día recogió las palabras del expresidente Clinton en ese evento. También visitó la India el 21 de noviembre, al igual que señala el plan de viaje.

Este correo que menciona una cena con el rey Juan Carlos no lo escribió Epstein En redes sociales y portales web se difunde que Juan Carlos cenó con Jeffrey Epstein en 2018. En un mensaje de X publicado el 3 de noviembre y compartido más de 3.000 veces leemos: "Juan Carlos I aparece en los correos del pedófilo Jeffrey Epstein con una comida organizada por su amigo íntimo Pepe Fanjul". Correo en el que Peggy Siegal mencionó una cena con el rey Juan Carlos VerificaRTVE Este correo no lo escribió el magnate y pederasta Jeffrey Epstein, sino la publicista Peggy Siegal. En el propio documento publicado por el Departamento de Justicia se puede comprobar que es Siegal quien escribió el 11 de septiembre de 2018 a Epstein sobre su asistencia al Festival de Cine de Toronto y al Festival de Cine de Telluride, y añadió: "Cenaré con el rey Juan Carlos de España esta noche. ¡Impresionante! Cena organizada por Pepe Fanjul para 30 amigos". En el encabezado del correo aparece el nombre de "Jeffrey E." porque ese mismo día le respondió: "Poco a poco. Me alegro. ¿Qué pasa la semana del 23? ¿Estarás en la ciudad esa semana? Estarás muy feliz cuando regreses a tu casa".