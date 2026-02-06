La policía noruega abre una investigación sobre el ex primer ministro Jagland por los archivos de Epstein

La unidad de delitos económicos de Noruega, Økokrim, informó este jueves de que ha abierto una investigación contra el ex primer ministro y expresidente del Comité Nobel noruego, Thorbjoern Jagland, bajo sospecha de corrupción agravada.

La decisión de investigar a Jagland —también ex secretario general del Consejo de Europa— se basa en información revelada por los archivos recientemente publicados relacionados con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, señaló Økokrim.

«Consideramos que existen motivos razonables para investigar, dado que ocupó los cargos de presidente del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa durante el periodo cubierto por los documentos publicados», afirmó en un comunicado el director de Økokrim, Paal Løseth.

Jagland no ha sido acusado de ningún delito, y la investigación abarcará, entre otras cuestiones, si recibió regalos, viajes o préstamos en relación con sus funciones.

La policía también solicitó que se levantara la inmunidad de la que goza Jagland por su condición de antiguo dirigente de una organización internacional, una petición a la que accedió el Ministerio de Asuntos Exteriores.

«Es importante que los hechos de este caso salgan a la luz», declaró el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, en un comunicado.

«Por ello he decidido que Noruega presentará una propuesta al Comité de Ministros del Consejo de Europa para que se revoque la inmunidad de Jagland», añadió.

Un abogado de Thorbjoern Jagland dijo que su cliente acogía positivamente la apertura de la investigación y que colaborará plenamente.

«Con base en lo que hemos encontrado hasta ahora, confiamos en el resultado», afirmó Anders Brosveet en una declaración a Reuters.

Un portavoz del Comité Nobel noruego declinó hacer comentarios sobre la noticia, pero añadió que el comité «acoge con satisfacción que se esclarezcan todos los hechos del caso».

Jagland es una de varias figuras destacadas de Noruega que afrontan un renovado escrutinio por sus vínculos con Epstein. Otra es la princesa heredera Mette-Marit, quien ha reconocido haber mostrado un «mal juicio» al mantener contacto con él después de su condena.