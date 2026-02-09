Ghislaine Maxwell podría exculpar a Trump de los papeles de Epstein si el presidente de EE.UU. le concede la inmunidad

Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Jeffrey Epstein, se ha negado este lunes a responder a las preguntas de los legisladores estadounidenses durante una declaración jurada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, al acogerse de forma sistemática a su derecho constitucional a no autoincriminarse.

Aunque ha comparecido por videoconferencia y la británica se ha negado a responder a las preguntas de los congresistas, su abogado ha afirmado que Maxwell podría exculpar a Trump del ‘caso Epstein’ si el presidente le concede la la inmunidad.

"La Sra. Maxwell tiene una petición de hábeas corpus pendiente actualmente que demuestra que su condena se basa en un juicio fundamentalmente injusto", ha dicho poco después su abogado David Markus, quien ha señalado que su clienta estaría dispuesta a aclarar las incógnitas que rodean los vínculos de Donald Trump y Bill Clinton con Jeffrey Epstein, siempre que se le otorgue inmunidad.

Según sostiene, Maxwell es la única persona capaz de ofrecer un relato completo de lo ocurrido. “Puede que no todos estén conformes con lo que se diga, pero la verdad es fundamental. Ni el presidente Trump ni el presidente Clinton cometieron delito alguno, y solo la señora Maxwell puede explicar las razones. La ciudadanía merece conocer esa explicación”, ha afirmado Markus en un mensaje difundido en la red social X.

Maxwell, que cumple una condena federal de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, ha comparecido de manera virtual desde una prisión en Texas. Según ha confirmado el presidente del comité, el republicano James R. Comer, la acusada ha invocado la Quinta Enmienda en respuesta a todas las preguntas sustantivas formuladas por los congresistas.

De acuerdo con Comer, el abogado de Maxwell ha comunicado en una declaración inicial que su clienta estaría dispuesta a responder si se le concediera un indulto presidencial, una afirmación que ha generado una fuerte controversia política. Varios legisladores demócratas han criticado abiertamente esa postura y han cuestionado que el presidente Donald Trump no haya descartado públicamente la posibilidad de concederle clemencia.

Maxwell asegura a la Justicia de EE.UU. que Epstein no tenía una lista de clientes famosos

"Seamos claros: hay un esfuerzo deliberado para asegurarle un indulto y así mantenerla callada", ha dicho uno de los congresistas al término de la comparecencia y durante un breve encuentro con los medios. "El Gobierno de Estados Unidos está implicado en un encubrimiento del mayor escándalo sexual de la historia, y Trump está justo en el centro de todo esto (...) Miles de veces aparece el nombre de Trump, en más de 38.000 archivos (...) Sabemos que hay muchos otros nombres: Elon Musk, Hillary Clinton, el secretario de la Marina, Steve Bannon… hay al menos tres docenas de asociados", han añadido.

AFP

El demócrata Suhas Subramanyam, miembro del comité, ha sostenido que la estrategia de silencio de Maxwell está directamente ligada a esa eventual expectativa de indulto. "Está presionando una y otra vez para obtener el perdón presidencial, y mientras esa puerta siga abierta, no va a cooperar con nuestra investigación", ha afirmado.

Continúa la revisión de documentos La comparecencia de Maxwell coincide con un nuevo capítulo en la revisión política del caso Epstein. Varios miembros del Congreso tenían previsto examinar este lunes versiones sin editar de millones de documentos internos del Departamento de Justicia relacionados con el financiero. Entre ellos se encuentra el republicano Thomas Massie, uno de los impulsores de la ley que obligó a su divulgación, así como el demócrata Jamie Raskin, principal figura de su partido en el Comité Judicial. La negativa de Maxwell a declarar, unida a la apertura parcial de los archivos oficiales, mantiene viva la presión política y mediática sobre un caso que sigue sacudiendo a Washington años después de la muerte de Epstein. Jmail: Así puedes ver los correos electrónicos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein Borja Díaz-Merry, VerificaRTVE Por otra parte, el pasado domingo se publicó un vídeo, publicado por el grupo Mundo Sin Explotación, en el que varias víctimas de Epstein exigían al Gobierno de Donald Trump más transparencia. En las imágenes se pide a la fiscal general, Pam Bondi, que publique todos los archivos relacionados con las investigaciones sobre Epstein. Una petición que han vuelto a hacer este lunes los congresistas vinculados con las vistas. "Ella ha violado la Ley. Está blindando al presidente. Hay acusaciones que apuntan a que podría haber abusado sexualmente de una menor".