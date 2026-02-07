Jack Lang, exministro de Cultura de Francia cuestionado por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Los documentos publicados del delincuente sexual Jeffrey Epstein y sus vínculos con altas personalidades de todo el mundo continúan implicando a altos cargos y generando reacciones-

En Francia, el exministro socialista, Jack Lang, que está al frente de la presidencia de Instituto del Mundo Árabe, está siendo cuestionado por las numerosas menciones a su persona que recogen los documentos filtrados. Su nombre aparece 637 veces en el llamado archivo Epstein.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, declaró este viernes que se reserva "todas las opciones" sobre la continuidad al frente de la presidencia del Instituto del Mundo Árabe del exministro socialista Jack Lang, a quien convocó el próximo domingo para pedirle explicaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein.

"Mi prioridad es, por supuesto, garantizar el buen funcionamiento, la continuidad y la integridad del Instituto del Mundo Árabe. Por ello, he convocado a su presidente para responder a preguntas sobre asuntos que le conciernen (...) Y me reservo todas las opciones respecto a la continuidad de su mandato", dijo Barrot al ser preguntado sobre el caso de Lang en una rueda de prensa en Beirut, donde se encuentra de visita oficial.

El contenido de los llamados 'papeles Epstein', para el jefe de la diplomacia francesa, "no tienen precedentes y son extremadamente graves", por lo que "exigen una investigación rigurosa y exhaustiva".

La fiscalía abre investigación preliminar Entre tanto, la Fiscalía Nacional Financiera de Francia abrió este viernes una investigación preliminar contra Lang y su hija Caroline por cargos de "fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales", según el diario Le Figaro. Caroline Lang figura en un testamento financiero redactado por el financiero estadounidense dos días antes de su fallecimiento, el cual indica que recibiría 5 millones de dólares. También cofundó una sociedad 'offshore' en las Islas Vírgenes con Epstein en 2016, de la que era propietaria junto con su padre. Lang aseguró esta semana que se enteró de que su nombre figuraba en esa sociedad con la publicación de esta nueva serie de documentos sobre el magnate, que se suicidó en 2019, semanas después de su encarcelamiento. Objeto de fuertes críticas desde que se revelaron sus vínculos de relación y negocios con el pedófilo convicto Epstein, Lang descartó esta semana dimitir de su puesto en la prestigiosa institución porque se siente "blanco como la nieve" en este asunto. Fuentes cercanas al presidente francés, Emmanuel Macron, dijeron anoche que el jefe de Estado considera que el exministro de Cultura debería "reflexionar sobre la institución" del Instituto del Mundo Árabe, mientras las peticiones de dimisión se han multiplicado en los últimos días, incluso desde las filas socialistas.