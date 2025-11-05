Votar en Estados Unidos: ¿qué requisitos exigen la ley federal y los estados?

El demócrata Zohran Mamdani ha ganado las elecciones a la alcaldía de Nueva York, lo que le convierte en el primer musulmán y socialista al frente de la ciudad más poblada de Estados Unidos y en el alcalde más joven desde 1892. A raíz de estas elecciones, se han difundido mensajes en redes sociales que siembran dudas sobre el sistema electoral en el país norteamericano y sobre los requisitos que deben presentar los votantes. En VerificaRTVE te explicamos qué es necesario para ejercer el voto en los diferentes estados, qué dice la ley federal y quién tiene derecho a votar.

"¡El formulario de votación de la ciudad de Nueva York es una estafa! - No se requiere identificación - Otros candidatos a la alcaldía aparecen dos veces - El nombre de Cuomo está último en la esquina inferior derecha", ha escrito Elon Musk en su red social en una publicación que ha sido compartida más de 75.000 veces desde el 4 de noviembre. "Fraude demócrata en Nueva York: La ciudad no requiere identificación para votar y el comunista musulmán Zohran Mamdani se encuentra primero en la boleta, mientras que su principal opositor Andrew Cuomo, respaldado por Trump, está escondido y difícil de encontrar", leemos en un mensaje compartido más de 1.000 veces en X.

¿Se puede votar en Estados Unidos sin identificarse? Cada estado establece sus propias normas de identificación, pero la mayoría exige que los votantes presenten una identificación para votar en persona. Así lo indica la propia web del Gobierno de Estados Unidos. De los 50 estados que componen el país norteamericano, 36 tienen leyes que exigen algún tipo de identificación cuando los votantes acuden a las urnas. En los 14 estados restantes y en la capital, Washington D.C, los votantes pueden entregar la papeleta en persona el día de las elecciones sin necesidad de presentar un documento de identidad. Pero deben verificar su identidad de otras maneras. Además, todos los estados cuentan con procedimientos para impugnar los votos ante irregularidades. Los estados que contemplan un sistema de identificación no documental ofrecen tres tipos principales de requisitos a sus votantes. Por un lado, el votante puede firmar una declaración jurada en la que expresa tener derecho a votar y estar al tanto de que declarar falsamente este derecho constituye un delito. También existe la posibilidad de que los votantes acrediten ante los funcionarios electorales una firma antes de emitir su voto. En la mayoría de los casos, esto implica firmar el registro electoral en el centro de votación. Por último, los centros electorales pueden solicitar información personal, ya sea verbalmente o por escrito. Sin embargo, estos requisitos no son mutuamente excluyentes y algunos estados exigen que los votantes cumplan más de uno. Por ejemplo, en Nuevo México los votantes deben firmar un registro de firmas y proporcionar sus nombres y direcciones tanto verbalmente como por escrito. Según indica la ley federal, los votantes que acuden a las urnas por primera vez deben mostrar una identificación si no están registrados previamente. Es decir, que tienen presentar algún documento que contenga una foto actual, una factura de un servicio público, un extracto de cuenta, una nómina o un documento emitido por el gobierno que muestre su nombre y su dirección.