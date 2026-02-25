Los temas del discurso de Trump: optimismo económico, críticas a los demócratas y sin novedades sobre Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dedicó el dicurso del Estado de la Unión de este pasado martes a vender sus supuestos logros, a atacar a sus oponentes y a mencionar algunos asuntos internacionales de actualidad (Irán, Venezuela) sin aportar novedades, mientras dejaba otros fuera.

El discurso, el más largo de la historia con casi dos horas, llega en un momento de baja popularidad del presidente por la inflación y por las últimas revelaciones del caso Epstein, y cuando la Corte Suprema ha dado un varapalo a su política económica al declarar ilegales los aranceles generales que aplicó al resto del mundo.

Además, en noviembre el país celebra las elecciones legislativas de medio mandato, en las que los republicanos se juegan seguir manteniendo su mayoría en el Congreso.

Economía: "Vais a ganar más que nunca" Datos oficiales muestran que la inflación subió en 2025, mientras se perdieron empleos industriales y la creación general de empleo es insuficiente, informa Reuters. Según una encuesta de Reuters/Ipsos, un 56 % de los estadounidenses desaprueban la gestión económica del presidente. Trump, sin embargo, ignoró los datos reales, aseguró que los precios de los bienes básicos habían bajado y pintó un panorama en el que tanto la economía doméstica (inflación, endeudamiento, empleo) como las relaciones económicas externas (inversión y balance comercial) han mejorado desde su llegada al poder. Trump anuncia en un triunfalista discurso del estado de la Unión que sus nuevos aranceles no pasarán por el Congreso ANA AYUSO "Nuestra nación ha regresado, más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca antes", dijo Trump al comienzo de su discurso, mientras los congresistas republicanos gritaban "USA, USA" ("¡Estados unidos!"). El presidente aseguró haber recibido de Joe Biden "una nación en crisis". "Hoy, después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos logrado una transformación como nadie ha visto antes y un giro para la posteridad", añadió. En otro momento bromeó, entre las risas del vicepresidente, JD Vance, y del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que estaban detrás de él. "Estamos ganando tanto que me dicen 'estamos ganando demasiado, no podemos coger más, no estamos acostumbrados a ganar en nuestro país hasta que llegaste tú siempre perdíamos, pero ahora estamos ganando tanto'. Y yo les digo, no, no, vais a ganar de nuevo. Vais a ganar mucho. Vais a ganar más que nunca". Y concluyó tras casi dos horas con el mismo mensaje triunfalista. "La Época Dorada de América está aquí. Y nuestro futuro será más grande, mejor, más brillante, más destacado y más glorioso que nunca antes".

Críticas al fallo de la Corte Suprema Trump criticó la sentencia de la Corte Suprema sobre sus aranceles, delante de cuatro de sus miembros que asistían al discurso. "He usado estos aranceles, he conseguido centenares de miles de millones de dólares para llegar a grandes acuerdos para nuestro país, tanto económicamente como en seguidad nacional. Todo iba bien, los países nos estuvieron robando durante décadas y ahora nos pagan cientos de miles de millones", afirmó. "Y entonces, hace cuatro días, llegó un fallo desafortunado de la Corte Suprema. Muy desafortunado", se lamentó. A continuación, aseguró que "las buenas noticias" son que la mayoría de países y empresas prefieren mantener los acuerdos a los que se había llegado bajo la amenaza arancelaria, "así que seguirán trabajando en el mismo camino exitoso que habíamos negociado antes de la implicación desafortunada de la Corte Suprema". EE.UU. aplicará un arancel del 10% desde este martes, a pesar del anuncio de Trump de subirlo al 15% Trump también dijo que "no será necesaria la intervención del Congreso" para los nuevos aranceles únicos, aunque la realidad es que el Legislativo tendrá que dar su aprobación final.

Demócratas "locos" e inmigrantes "criminales" Trump convirtió una intervención institucional en otro ataque partidista. "Esta gente está loca", dijo sobre los congresistas del Partido Demócrata. "Los demócratas están destruyendo este país, pero los hemos parado justo a tiempo", añadió También reprochó a la oposición haber paralizado la financiación del Departamento de Seguridad Interior hasta que se limiten las actividades del Servicio de Control de Inmigración (ICE). Y aprovechó ese momento para cargar contra los inmigrantes. "Si estáis de acuerdo con esta declaración, entonces poneos en pie y mostrar vuestro apoyo. La primera obligación del Gobierno americano es proteger a los ciudadanos americanos, no a los extranjeros ilegales", dijo, motivando que la bancada republicana se levantara en una gran ovación. El Gobierno de Trump reduce la presencia del ICE en Minesota y da por "concluida" la operación No así los demócratas, a los que de inmediato Trump espetó que debían "avergonzarse de sí mismos". "Por eso os estoy pidiendo también que acabéis con esas mortales ciudades santuario que protegen a los criminales. Y establecer penas graves para los funcionarios públicos que bloqueen la detención de criminales extranjeros. En muchos casos, señores de las drogas, asesinos, en todo el país. Impiden la eliminación de esta gente de nuestro país, y deberíais estar avergonzados". En ese momento dos congresistas demócratas, lhan Omar y Rashida Tlaib, gritaron a Trump: "¡Has matado a americanos!", en referencia a las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis a manos de agentes del ICE. Tampoco faltó la acusación a los demócratas de intentar manipular las elecciones. "Quieren engañar", dijo, por la oposición de las autoridades de varios estados a las revisiones del censo de votantes por la administración federal. Muchos representantes demócratas decidieron ausentarse de la Cámara y sumarse a las manifestaciones de protesta en el exterior. Al menos una docena de mujeres congresistas llevaban prendas de color blanco, el color de las sufragistas, que han elegido porque creen que los derechos al voto están amenazados. Congresistas demócratas vestidas de blanco como forma de protesta en el discurso del Estado de la Unión de Trump Kenny Holston/The New York Times Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool Otras, entre ellas la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, portaban pegatinas con la frase "Desclasificad los archivos", en referencia al caso Epstein. Entre el público invitado por los demócratas había varias denunciantes de Epstein. El congresista Al Green fue expulsado de la cámara por mostrar un cartel en el que se leía: "Los negros no son simios", una referencia al vídeo racista difundido por Trump con las caras de Barack y Michelle Obama. Al Green, congresista demócrata, protesta con un cartel en el que se lee "Los negros no son simios" durante el Discurso del Estado de la Unión de Trump REUTERS/Evelyn Hockstein

Sin novedades sobre Irán Los temas de actualidad internacional ocuparon menos espacio que los de economía y política doméstica, y Trump no ofreció ninguna novedad. Hasta el minuto 90 no mencionó a Irán, pese a que EE.UU. ha concentrado medios militares en Oriente Medio que hacen temer un ataque. "El régimen y sus proxies asesinos no han extendido nada más que terrorismo, muerte y odio", dijo el presidente. Trump acusó a Irán de reiniciar su programa nuclear y de fabricar misiles que "pronto" serían capaces de alcanzar EE.UU. y de ser el responsable de atentados que han matado a civiles y militares estadounidenses en Oriente Medio. 01.25 min EE.UU. realiza en torno a Irán su mayor despliegue militar desde 2003 "Mi preferencia es solucionar el problema mediante la diplomacia - afirmó - Pero una cosa es cierta, nunca permitiré al patrocinador número 1 del terrorismo, que lo son de largo, tenga un arma nuclear", subrayó. Sobre Venezuela, Trump alabó el operativo que secuestró a Nicolás Maduro, a quien calificó de "uno de los más siniestros capos", y a su mujer, y dijo que el país caribeño era ahora "un nuevo amigo y socio". En cambio, no mencionó a Cuba, pese a que bloquea la llegada de petróleo a la isla, ni a Groenlandia. Miembros del equipo olímpico de hockey de EE.UU. aludan con la medalla de oro durante el discurso del Estado de la Unión de Trump en el Congreso Kenny Holston/The New York Times Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool