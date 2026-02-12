El Gobierno de Trump reduce la presencia del ICE en Minesota y da por "concluida" la operación

La administración de Donald Trump va a reducir la presencia de los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Minesota, según ha anunciado el responsable de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan. "He propuesto al presidente Trump, y él ha accedido, que esta operación de refuerzo concluya", ha señalado.

En las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha desplegado miles de agentes armados en Mineápolis y sus alrededores, lo que ha provocado protestas multitudinarias. La pasada semana, Homan ya redujo el número de efectivos de 3.000 a poco más de 2.000 en el estado.

El zar fronterizo del presidente estadounidense Donald Trump, Tom Homan, ha declarado este jueves que se está llevando a cabo una reducción significativa de agentes de inmigración en Minnesota y propuso que el aumento de personal allí concluya para la operación "Aumento Metro", que ha considerado como un éxito por la coordinación "sin precedentes" con la policía de Minnesota.

Las redadas antiinmigración han recibido una férrea oposición del gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, y otros funcionarios electos del estado. Los agentes, generalmente vestidos con mascarillas y equipo de camuflaje de estilo militar, han provocado reiteradas protestas airadas de los residentes de Mineápolis, quienes han hecho sonar silbatos y han usado sus teléfonos celulares para grabar videos de los agentes.

Además de 4.000 arrestos —incluidos menores—, la operación se ha saldado con la muerte de dos estadounidenses han muerto por disparos de los agentes del ICE en estas protestas contra las redadas, lo que aumentó la crispación entre la ciudadanía estadounidense e incluso obligó a la administración Trump a rebajar la presión de estas operaciones.