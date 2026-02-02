No son agentes del ICE persiguiendo a una persona disfrazada de una mano haciendo una peineta, es IA

Nos habéis consultado a través de nuestro WhatsApp por un vídeo de 13 segundos que muestra a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) corriendo detrás de una persona disfrazada de mano gigante haciendo una peineta. Es falso, está creado con inteligencia artificial (IA).

"No hay palabras que describan la alegría que me transmite este video", leemos en el mensaje que acompaña el vídeo difundido en la red social X el 31 de enero y que se ha compartido más de 7.000 veces. La grabación incorpora el logotipo de la cadena Fox9 y muestra a varios agentes uniformados persiguiendo a una persona disfrazada de mano que baja una rampa en una silla con ruedas. Las imágenes se presentan como si correspondieran a una emisión televisiva mientras una voz en off en inglés describe la escena. El vídeo lleva el siguiente texto en inglés sobreimpreso como si fuera un rótulo: "El ICE persigue a un manifestante de Mineápolis". También lo encontramos compartido en otras redes sociales como Facebook y YouTube.

El vídeo está creado con IA Este vídeo de agentes del ICE corriendo detrás de una persona disfrazada está creado artificialmente. Mediante una búsqueda inversa, comprobamos que la grabación la difundió por primera vez el 29 de enero un perfil de Facebook denominado en inglés "Strange IA" (IA extraña) y que advierte en su descripción: "Mi contenido es todo generado y editado por mí con IA". El mismo usuario lo difundió el 30 de enero en su cuenta de Instagram. Hemos comprobado que este perfil ha compartido vídeos similares de persecuciones de agentes del ICE generados artificialmente (1 y 2). En la grabación aparece el logotipo de la cadena local FOX 9 Minneapolis-St. Paul, pero, a través de una búsqueda por las palabras clave "Fox9", "chair" y "downtown", no encontramos registros de que se haya emitido en dicho medio. Tampoco aparece este vídeo publicado en su canal de YouTube. En VerificaRTVE hemos utilizado dos herramientas de detección de IA para analizar la grabación: IVERES y Hive. El resultado que nos ofrecen es que el vídeo se ha generado con IA con una probabilidad superior al 74%. Resultado que ofrecen las herramientas de detección de IA VerificaRTVE