Este montaje de vídeos de protestas en EE.UU. se utiliza para difundir bulos

Circula en redes sociales un montaje de vídeo de 21 segundos que muestra simultáneamente planos aéreos de ocho ciudades estadounidenses en las que se ven protestas masivas. Esta grabación está difundiendo como si fuesen manifestaciones contra la muerte de una mujer en Mineápolis (EE.UU.) tiroteada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin embargo, las imágenes corresponden a manifestaciones contra el Gobierno estadounidense en octubre de 2025 y ya han sido objeto de bulos. Te lo explicamos en VerificaRTVE.

Las imágenes son antiguas: son protestas en EE. UU. en octubre de 2025 El vídeo de redes muestra protestas contra Donald Trump en varias ciudades de Estados Unidos en octubre de 2025. Mediante una búsqueda inversa de imagen es posible localizar el mismo montaje, que comenzó a circular el 19 de octubre de 2025 a través de distintos perfiles en redes sociales (1, 2, 3). En todas estas publicaciones aparece, en la esquina superior izquierda, el distintivo de 'No Kings', la plataforma que convocó una movilización multitudinaria el 18 de octubre de 2025 en Estados Unidos y que, según sus propios datos, reunió a más de 7 millones de personas en 2.700 concentraciones en todo el país. En la página web de 'No Kings' se puede consultar un vídeo de 2 horas y 55 minutos que recoge algunas de las imágenes utilizadas en ese montaje. Concretamente, en el minuto 00:28 aparecen escenas de Washington; en el 00:33, de Boston; y en el 00:40, de Chicago. Además, es posible encontrar la secuencia de Washington en este otro vídeo y la de Nueva York en este enlace. En RTVE Noticias ya te explicamos cómo miles de personas salieron a la calle en distintas ciudades de Estados Unidos para protestar contra lo que consideran una deriva autoritaria del Gobierno de Trump.

No son protestas contra la muerte de una mujer en Mineápolis Tal y como te hemos indicado, este vídeo ha vuelto a circular descontextualizado en redes sociales para desinformar sobre otros temas de actualidad. "Los Estados Unidos están siendo testigos de protestas generalizadas después del tiroteo fatal de Renee Nicole Good. Han estallado manifestaciones en Minneapolis, Nueva York, Houston, Atlanta, San Antonio, Indianápolis, Kansas City, Portland y varias otras ciudades, con miles de personas exigiendo justicia, transparencia y responsabilidad", leemos en una publicación de Instagram que acumula más de 11,4 millones de visualizaciones desde el 9 de enero. Es un bulo. Mensaje que difunde el bulo de que el vídeo muestra protestas contra el tiroteo de Mineápolis Como te hemos contado, estas imágenes son de las protestas en EE. UU. de octubre de 2025 convocadas por 'No Kings'. Además, en este caso, el montaje no muestra las ocho ciudades estadounidenses que aparecen en la versión original, sino solo seis, ocultando el logotipo de la plataforma que aparece en la parte superior. Por tanto, estas imágenes no guardan relación con la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del ICE en Mineápolis.