Este montaje de vídeos de protestas en EE.UU. se utiliza para difundir bulos
Circula en redes sociales un montaje de vídeo de 21 segundos que muestra simultáneamente planos aéreos de ocho ciudades estadounidenses en las que se ven protestas masivas. Esta grabación está difundiendo como si fuesen manifestaciones contra la muerte de una mujer en Mineápolis (EE.UU.) tiroteada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin embargo, las imágenes corresponden a manifestaciones contra el Gobierno estadounidense en octubre de 2025 y ya han sido objeto de bulos. Te lo explicamos en VerificaRTVE.
Las imágenes son antiguas: son protestas en EE. UU. en octubre de 2025
El vídeo de redes muestra protestas contra Donald Trump en varias ciudades de Estados Unidos en octubre de 2025. Mediante una búsqueda inversa de imagen es posible localizar el mismo montaje, que comenzó a circular el 19 de octubre de 2025 a través de distintos perfiles en redes sociales (1, 2, 3). En todas estas publicaciones aparece, en la esquina superior izquierda, el distintivo de 'No Kings', la plataforma que convocó una movilización multitudinaria el 18 de octubre de 2025 en Estados Unidos y que, según sus propios datos, reunió a más de 7 millones de personas en 2.700 concentraciones en todo el país.
En la página web de 'No Kings' se puede consultar un vídeo de 2 horas y 55 minutos que recoge algunas de las imágenes utilizadas en ese montaje. Concretamente, en el minuto 00:28 aparecen escenas de Washington; en el 00:33, de Boston; y en el 00:40, de Chicago. Además, es posible encontrar la secuencia de Washington en este otro vídeo y la de Nueva York en este enlace. En RTVE Noticias ya te explicamos cómo miles de personas salieron a la calle en distintas ciudades de Estados Unidos para protestar contra lo que consideran una deriva autoritaria del Gobierno de Trump.
No son protestas contra la muerte de una mujer en Mineápolis
Tal y como te hemos indicado, este vídeo ha vuelto a circular descontextualizado en redes sociales para desinformar sobre otros temas de actualidad. "Los Estados Unidos están siendo testigos de protestas generalizadas después del tiroteo fatal de Renee Nicole Good. Han estallado manifestaciones en Minneapolis, Nueva York, Houston, Atlanta, San Antonio, Indianápolis, Kansas City, Portland y varias otras ciudades, con miles de personas exigiendo justicia, transparencia y responsabilidad", leemos en una publicación de Instagram que acumula más de 11,4 millones de visualizaciones desde el 9 de enero. Es un bulo.
Como te hemos contado, estas imágenes son de las protestas en EE. UU. de octubre de 2025 convocadas por 'No Kings'. Además, en este caso, el montaje no muestra las ocho ciudades estadounidenses que aparecen en la versión original, sino solo seis, ocultando el logotipo de la plataforma que aparece en la parte superior. Por tanto, estas imágenes no guardan relación con la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del ICE en Mineápolis.
No son protestas contra la intervención de EE. UU. en Venezuela
El 5 de enero de 2026 te alertamos de que este mismo montaje de vídeo circulaba en redes sociales para desinformar sobre la respuesta a la intervención de Donald Trump en Venezuela. "De Nueva York a Los Ángeles, pasando por Washington DC, Boston, San Francisco, Portland, Detroit, Phoenix, Minneapolis y Kansas City: ¡Más de 100 ciudades principales de EE.UU. se levantan en masivas protestas contra la intervención militar de Trump en Venezuela!", dice en inglés la publicación de X del compartido más de 14.000 veces desde el 4 de enero. Es un bulo, de nuevo, las imágenes son de las protestas de octubre de 2025. Esta publicación sí muestra ocho ciudades estadounidenses, pero oculta el logotipo de 'No kings', en este caso, con un sello superpuesto y pixelado.
También nos habéis consultado a través de nuestro canal de WhatsApp por una publicación de X que utiliza el mismo vídeo y que se ha compartido más de 14.000 veces desde el 8 de enero. "Estallan manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos. Estados Unidos se levanta en protesta contra las políticas represivas de Trump", leemos en el mensaje que acompaña la grabación. Esta publicación también difunde la grabación de forma descontextualizada al no aclarar que la secuencia es antigua. Las protestas no han "estallado" recientemente, sino que son imágenes de las manifestaciones que tuvieron lugar en octubre de 2025.