No es un vídeo de la víctima del tiroteo de Mineápolis, es un bulo

Mensajes de redes difunden un vídeo de una mujer rubia que habla en español con acento inglés y lo presentan como si fuera un mensaje de Renee Nicol Good antes de morir abatida por los disparos de un agente federal del ICE en Mineápolis. Es un bulo. La mujer que aparece en la grabación no es la estadounidense que murió en el tiroteo del 7 de enero.

"La verdad, me avergüenza mucho por cómo el Gobierno de nuestro país está tratando a la gente", dice en español una mujer rubia en un vídeo compartido más de 200 veces en Instagram con un texto sobreimpresionado que asegura que se trata del "último mensaje de Renee Nicol Good para los inmigrantes". La misma grabación la encontramos difundida desde el 8 de enero en redes sociales como Facebook y YouTube (1 y 2).

La mujer que protagoniza el vídeo de redes no es Renee Nicol Good. Es una trabajadora social llamada Katy. "Eso no es la verdad. Yo no soy ella", ha asegurado en un vídeo de TikTok el 9 de enero para desmentir la "desinformación" que le presenta como la mujer abatida en Mineápolis.