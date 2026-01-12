No es un vídeo de la víctima del tiroteo de Mineápolis, es un bulo
- Difunden en redes sociales un vídeo de una mujer a la que presentan como la víctima del tiroteo de Mineápolis, pero es un bulo
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Mensajes de redes difunden un vídeo de una mujer rubia que habla en español con acento inglés y lo presentan como si fuera un mensaje de Renee Nicol Good antes de morir abatida por los disparos de un agente federal del ICE en Mineápolis. Es un bulo. La mujer que aparece en la grabación no es la estadounidense que murió en el tiroteo del 7 de enero.
"La verdad, me avergüenza mucho por cómo el Gobierno de nuestro país está tratando a la gente", dice en español una mujer rubia en un vídeo compartido más de 200 veces en Instagram con un texto sobreimpresionado que asegura que se trata del "último mensaje de Renee Nicol Good para los inmigrantes". La misma grabación la encontramos difundida desde el 8 de enero en redes sociales como Facebook y YouTube (1 y 2).
La mujer que protagoniza el vídeo de redes no es Renee Nicol Good. Es una trabajadora social llamada Katy. "Eso no es la verdad. Yo no soy ella", ha asegurado en un vídeo de TikTok el 9 de enero para desmentir la "desinformación" que le presenta como la mujer abatida en Mineápolis.
La protagonista del vídeo aclara que no es Renee Nicol Good
Esta trabajadora social comparte con su compañera Devyn el perfil de TikTok ‘Güeras Aliadas’, creado tras las actuación de las autoridades migratorias en Carolina del Norte contra la población de origen migrante. En este mensaje del 12 de diciembre de 2025 puedes ver el vídeo original que ahora se está difundiendo, descontextualizado, en redes para presentarlo como si fuera una declaración de Renee Nicol Good.
El perfil de estas dos profesionales estadounidenses ha publicado un comunicado en el que deja claro que la mujer que aparece en la grabación no es Renee Nicol Good y en el que rinde homenaje a esta estadounidense abatida por un agente federal. "La desinformación puede propagarse rápidamente cuando el contenido se comparte fuera de contexto", señala.
Un análisis comparativo de la imagen de la mujer que aparece en el vídeo falso de redes (a la derecha) y esta grabación real que muestra a Renee Nicol Good hablando con el agente federal antes de que le disparara confirma que no son la misma persona. Puedes ver la comparación en la imagen anterior.
En VerificaRTVE hemos realizado una reconstrucción visual del tiroteo en Mineápolis a partir de vídeos grabados por testigos cuya autenticidad hemos contrastado. El análisis a cámara lenta y plano a plano de la secuencia del tiroteo permite constatar que aparentemente el coche de Renee Nicol Good no se dirigía hacia el agente sino que avanzaba girando a la derecha.
El tiroteo que acabó con la vida de esta mujer estadounidense en Mineápolis el 7 de enero ha generado una ola de protestas en Estados Unidos contra la actuación de los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como te hemos contado en RTVE Noticias.