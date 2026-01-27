Esta foto del tiroteo que mata a Alex Pretti en Mineápolis es un bulo

Mensajes de redes comparten una foto de un hombre arrodillado mientras un uniformado le apunta con su pistola y la presentan como si correspondiera al tiroteo en el que agentes federales estadounidenses mataron a Alex Pretti en Mineápolis el 24 de enero. Es un bulo. La imagen está creada con inteligencia artificial basándose en un vídeo real del suceso.

La foto de un hombre arrodillado con aspecto similar a Alex Pretti ante un agente que le apunta con su pistola la difunde el general estadounidense retirado Raymond Tony Thomas y se ha compartido más de 2.000 veces en X desde el 26 de enero. El general ha publicado la misma imagen en otros cuatro mensajes sucesivos y también la detectamos en publicaciones de Facebook.

Una imagen creada con IA basándose en un vídeo real

La foto no es real. Es una imagen generada por inteligencia artificial basándose en un frame de un vídeo real del tiroteo en el que agentes del Servicio de Control de Inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mataron a Alex Pretti en Mineápolis el 24 de enero.

Hay dos elementos que permiten confirmar que está generada por inteligencia artificial a partir de este vídeo real del tiroteo (minuto 1:03). El primero es un error gráfico que muestra a un agente sin cuello ni cabeza y que en esa zona de su cuerpo tiene la mano del otro agente, como puedes ver en la imagen inferior.

La imagen falsa con los dos detalles que reflejan que está creada con inteligencia artificial VerificaRTVE

El segundo elemento erróneo es una roca que aparece en la esquina inferior izquierda de la foto de redes y que en el vídeo real es la suela de la bota de otro agente. Lo comprobamos al comparar la foto generada con IA con el frame del vídeo del tiroteo (minuto 1:03) que se utiliza como base para generar la instantánea. La manga negra del brazo izquierdo del agente que apunta al hombre arrodillado refleja otro error de la IA porque el uniforme es monocolor verde.

En VerificaRTVE hemos analizado la imagen con tres herramientas de detección de contenido generado con Inteligencia artificial y concluyen que es una foto creada con esta tecnología con una probabilidad de más del 80%. La herramienta Hive señala que la imagen está creada con IA con un 99,3% de probabilidad, mientras que dos modelos distintos de la herramienta IVERES se pronuncian en el mismo sentido con porcentajes superiores al 82% de probabilidad.

Las herramientas Hive e IVERES concluyen que la foto está generada con inteligencia artificial VerificaRTVE

Con el apoyo de vídeos grabados por testigos y difundidos en redes sociales, en VerificaRTVE hemos completado una reconstrucción visual del tiroteo que acabó con la vida de Alex Pretti el 24 de enero. Las grabaciones permiten constatar que los agentes le quitan la pistola antes de realizar el primer disparo contra este enfermero de un hospital de veteranos.