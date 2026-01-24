Agentes federales matan a una persona en un nuevo incidente en la ciudad de Mineápolis
- El Departamento de Seguridad Nacional ha informado que el sospechoso estaba armado con una pistola y dos cargadores
- El gobernador ha mandado un mensaje a Trump: "Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya"
Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han matado a tiros este sábado a un hombre en Mineápolis, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas por el presidente, Donald Trump.
Un vídeo grabado en el lugar muestra a varios agentes de la policía migratoria golpeando a un hombre que está tirado en el suelo, de repente uno de ellos saca su pistola y dispara.
El jefe de Policía de la ciudad, Brian O’Hara, ha declarado a un periódico local que el individuo disparado por agentes federales ha muerto.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha informado a Fox News que el sospechoso estaba armado con una pistola y dos cargadores.
"Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales", ha escrito el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz en sus redes sociales tras el incidente. "Minnesota está harto. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya", ha demandado Walz.
El Ayuntamiento de Mineápolis ha confirmado que el tiroteo ha ocurrido en la zona de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet.
Protestas contra las operaciones del ICE
La víspera, miles de personas tomaron las calles de la ciudad para denunciar abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones del ICE después de que, el pasado 7 de enero, otro agente federal del ICE matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good.
Los organizadores exigen la salida del ICE del estado de Minnesota, la apertura de un proceso legal contra el agente que mató a Renee Good, acabar con la financiación del ICE en los próximos presupuestos federales y una investigación "por violaciones constitucionales y humanas de los estadounidenses y nuestros vecinos".
El Gobierno lanzó la operación contra la inmigración Metro Surge el pasado mes de diciembre en Minnesota. "¿Realmente quieren los habitantes de Minnesota vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas y adictos, violadores, prisioneros violentos liberados y fugados?", dijo Trump.
Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Good o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado.