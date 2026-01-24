Agentes federales matan a una persona en un nuevo incidente en la ciudad de Mineápolis

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han matado a tiros este sábado a un hombre en Mineápolis, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas por el presidente, Donald Trump.

Un vídeo grabado en el lugar muestra a varios agentes de la policía migratoria golpeando a un hombre que está tirado en el suelo, de repente uno de ellos saca su pistola y dispara.

El jefe de Policía de la ciudad, Brian O’Hara, ha declarado a un periódico local que el individuo disparado por agentes federales ha muerto.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha informado a Fox News que el sospechoso estaba armado con una pistola y dos cargadores.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales", ha escrito el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz en sus redes sociales tras el incidente. "Minnesota está harto. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya", ha demandado Walz.

El Ayuntamiento de Mineápolis ha confirmado que el tiroteo ha ocurrido en la zona de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet.