Trump reivindica su gestión un año después de asumir el cargo en "el país más atractivo del mundo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho este martes un balance de su primer año en la Casa Blanca con un discurso centrado en inmigración, economía y la política comercial, en el que defendió los principales ejes de su gestión y cargó contra la administración liderada por el expresidente Joe Biden, el más "corrupto y dormilón" que nunca ha tenido Estados Unidos.

Trump ha abierto su intervención poniendo el foco en la política migratoria y ha asegurado que su Gobierno ha logrado frenar por completo la entrada irregular de inmigrantes. Según ha afirmado, durante los últimos ocho meses de su mandato “no ha entrado nadie de forma ilegal” en el país, una situación que describió como inédita tras años de una "política de fronteras abiertas" bajo el mandato de su predecesor, ha dicho.

Mientras mostraba fotos de delincuentes condenados, el presidente ha acusado a la anterior administración demócrata de haber permitido la entrada de delincuentes y bandas criminales. Además, ha sostenido que muchos de ellos acumulan múltiples condenas, "hasta 24", ha mencionado, mientras sujetaba la foto de un presunto reo. "Es un asesino, ¿por que no los sacamos de aquí? (...) Es gente peligrosa y todos vienen de fuera del país", ha dicho el republicano.

En ese contexto, ha defendido la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la patrulla fronteriza, a los que calificó de "patriotas", cuya labor consideró "peligrosa, pero necesaria" para garantizar la seguridad del país. "El 60% son hispanos, son gente increíble. Me encantan los hispanos, son emprendedores", ha remarcado Trump al tiempo que ha reivindicado sus resultados electorales en estados fronterizos donde "nunca antes un presidente republicano había obtenido apoyos similares".

En su discurso, el mandatario también se ha referido a protestas y episodios de violencia recientes, que ha atribuido a la acción de "agitadores profesionales" con el objetivo, ha dicho, de desestabilizar el país. A pesar de ello, ha subrayado, Estados Unidos sigue siendo "el país más atractivo del mundo". Su gobierno no permitirá que esa posición se vea amenazada, ha apuntado.

Agentes federales de antiinmigración del ICE detienen a un manifestante este pasado lunes en Minneapolis. Jen Golbeck AP Photo/Jen Golbeck

Economía: inflación, crecimiento y retorno de la inversión Tras el bloque dedicado a la inmigración, Trump ha pasado a reivindicar los logros económicos de su administración. El presidente asegura que Estados Unidos ha conseguido reducirla tras haber alcanzado "los niveles más altos en décadas", y ha defendido que el crecimiento económico actual es sólido y sostenido. Según Trump, miles de nuevas empresas se están creando y numerosas fábricas que antes se deslocalizaban han decidido "permanecer en Estados Unidos o trasladar su producción al país". El mandatario ha sostenido que el crecimiento del Producto Interior Bruto se mantiene en niveles elevados y que los ciudadanos están viendo mejoras en sus ingresos reales, así como en el valor de sus planes de pensiones. La Reserva Federal de EE.UU. cumple con lo previsto y recorta los tipos de interés en 0,25 puntos Asimismo, ha asegurado que su administración ha logrado sacar a millones de personas de los programas de ayuda alimentaria y que la inversión empresarial continúa aumentando en todo el territorio nacional, lo que, en su opinión, refuerza la fortaleza estructural de la economía estadounidense.

Aranceles y política comercial Trump también ha hecho un alegato en favor de su política de aranceles, que ha calificado como una herramienta clave para proteger la seguridad nacional y la economía del país. El presidente sostiene que estas medidas han contribuido a reducir de forma significativa el déficit comercial y a incentivar a empresas extranjeras a invertir y producir dentro de Estados Unidos. Aunque los aranceles han generado críticas tanto dentro como fuera del país, Trump ha insistido en que son preferibles a la pérdida de empleos y a la desindustrialización, y ha asegurado que su aplicación ha permitido fortalecer sectores estratégicos y recuperar capacidad productiva. Macron reclama a la UE que recurra a un paquete de medidas en bloque frente a las amenazas de aranceles de Trump El presidente ha concluido su discurso reiterando que su primer año de mandato ha servido para revertir políticas que, en su opinión, habían debilitado a Estados Unidos, y ha defendido que su Gobierno ha devuelto al país el control de sus fronteras, una economía en crecimiento y una posición más firme en el comercio internacional. "No sé qué va a hacer la Corte Suprema... Para mí, es muy claro. No podría ser más claro", ha declarado Trump sobre la decisión judicial pendiente sobre la legalidad de su política arancelaria. Ha destacado que los aranceles se impusieron legalmente y que sería difícil reembolsar los derechos ya cobrados "sin perjudicar a mucha gente".