La Reserva Federal de EE.UU. cumple con lo previsto y recorta los tipos de interés en 0,25 puntos

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles recortar los tipos de interés un 0,25%, situándose en el rango del 3,5% y el 3,75%. Según un comunicado publicado por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), la Fed está "comprometida a apoyar el máximo empleo y devolver la inflación a su objetivo del 2%".

Además, el organismo ha destacado que los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica ha crecido de forma moderada, pero la creación de empleo se ha ralentizado este 2025 y el desempleo ha aumentado ligeramente. La inflación (3 %) también sigue algo elevada, aumentando desde principios de año.

Este recorte continúa con lo acordado en las reuniones del 17 de septiembre y 29 de octubre. En su comunicado, la entidad ha subrayado que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue alta. El órgano ha afirmado que seguirá "pendiente" de los riesgos que pesan sobre sobre el empleo y la inflación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado a esta noticia y ha indicado que el recorte es "bastante pequeño" y que podría haber sido "el doble".

"Nuestros tipos deberían ser mucho más bajos, los más bajos del mundo", ha argumentado el político republicano. Según ha considerado "todos esos países que ves con tipos bajos, muchos de ellos lo son gracias a nosotros, porque nos sacan mucho dinero. Sin nosotros, ninguno de ellos existiría realmente como economía", ha afirmado.

Analizar el entorno macroeconómico y el equilibrio de riesgos El FOMC ha indicado que, a la hora de cambiar la tasa de referencia, analizará "con detalle" los datos entrantes del entorno macroeconómico y el equilibrio de riesgo. La Fed también ha indicado que está "preparada" para ajustar los tipos si lo considera necesario. Para ello analizará las lecturas del mercado laboral, de inflación y sus expectativas de evolución, además de los efectos derivados de acontecimientos internacionales y financieros. Además, el banco central ha informado que su balance ha disminuido hasta niveles "amplios". Debido a esto, iniciará la compra de bonos del Tesoro a más corto plazo según sea necesario para mantener un suministro adecuado de reservas. 05.42 min Javier Santacruz, economista: "Estamos entrando en una fase de desaceleración"