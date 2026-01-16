La Casa Blanca defiende las actuaciones del ICE ante la prensa: "Tú no eres periodista, eres un activista de izquierdas"
- Su portavoz, Karoline Leavitt, se ha referido así a un periodista que ha cuestionado las actuaciones de estos agentes
- El presidente de Estados Unidos ha amenazado con aplicar una ley para para desplegar al Ejército a nivel nacional
La Casa Blanca mantiene su férreo apoyo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que emplea métodos cada vez más criticados por la sociedad y, recientemente, también por la prensa. Un periodista ha cuestionado estas actuaciones ante la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que le ha reprochado directamente: "Tú no eres periodista, no deberías estar en esta sala, eres claramente un activista de izquierdas".
Desde hace semanas, no son pocos los vídeos que circulan en las redes sociales sobre las operaciones de los agentes del ICE. Se trata de métodos cada vez más agresivos e intimidatorios dirigidos a personas cada vez más jóvenes.
En palabras del periodista que se dirigió a Leavitt en la rueda de prensa de este jueves, hubo 32 personas que murieron en 2025 bajo custodia del ICE, 270 estadounidenses detenidos y, el pasado 7 de enero, se produjo la muerte de Renee Nicole Good, estadounidense de 37 años de edad, abatida por un agente del ICE.
Trump amenaza con aplicar una ley para desplegar al Ejército a nivel nacional
La polarización generada a raíz de los métodos de estos agentes sigue aumentando en las calles. Y, mientras crece la tensión, el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue defendiendo las actuaciones de estos agentes, una postura que ya dejó clara tras la muerte de Renee Good, a quien acusó de haber sido "muy ruda".
De hecho, el líder republicano eleva el pulso y ha amenazado con aplicar la Ley de insurrección, una norma de 1807 que permite desplegar al Ejército o federalizar las unidades de la Guardia Nacional de los distintos estados en circunstancias concretas, como la represión de desórdenes civiles, insurrecciones y rebeliones armadas contra el gobierno federal del país.