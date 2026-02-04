El 'zar de la frontera' de Trump anuncia la retirada de 700 agentes de ICE de Mineápolis

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump reducirá en 700 el número de agentes federales de inmigración en el estado de Minnesota después de que funcionarios estatales y locales acordaran cooperar en la entrega de los inmigrantes arrestados. Así lo ha señalado este miércoles el responsable de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan.

"Para ser claro, el presidente Trump tiene la firme intención de lograr deportaciones masivas durante esta administración, y las medidas de control migratorio continuarán a diario en todo el país", ha declarado Homan en una conferencia de prensa. "El presidente Trump hizo una promesa. Y no hemos ordenado lo contrario", ha indicado, después de la enorme polémica causada por las redadas antiinmigrantes de estos agentes, que incluso han matado a dos ciudadanos estadounidenses.

Trump ha desplegado miles de agentes armados en Mineápolis y sus alrededores este año, lo que ha provocado protestas multitudinarias. Actualmente, hay unos 3.000 agentes federales desplegados en ese estado norteamericano, siendo el objetivo, ha asegurado Homan, dejar el número total de efectivos en unos 2000.

El conocido como 'zar de la frontera' de Trump también ha dicho que el presidente pretende "lograr la deportación masiva" y que la aplicación de las leyes de Inmigración continuará cada día".

Comienzos del ICE El U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) es una de las principales agencias federales encargadas de hacer cumplir la legislación migratoria en Estados Unidos. Nació en el contexto posterior a los atentados del 11-S, cuando Washington reorganizó su arquitectura de seguridad interior. Desde entonces, su actividad se ha centrado en la localización, detención y expulsión de personas en situación irregular, así como en investigaciones relacionadas con delitos transnacionales. Su actuación, sin embargo, ha sido objeto de una creciente controversia política y social, especialmente por el impacto de sus operativos en comunidades locales y por el uso de la fuerza en actuaciones no vinculadas a delitos violentos. La tensión se intensificó en el estado de Minnesota a comienzos de 2026, cuando varias intervenciones federales en el área metropolitana de Mineápolis derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones en las que participaron agentes migratorios. Habitantes de Mineápolis desafían el frío y honran a Alex Pretti, tiroteado por agentes del ICE