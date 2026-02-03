EE.UU. pone fin al cierre parcial del Gobierno al aprobar unos presupuestos que dejan fuera los fondos al ICE

La Cámara de Representantes de EE.UU. ha puesto fin este martes al cierre parcial del Gobierno que empezó el sábado tras aprobar unas partidas presupuestarias que dejan fuera los fondos del polémico Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras las fuertes protestas contra la política migratoria de la Administración Trump que han dejado la muerte de dos manifestantes a manos de agentes en las últimas semanas.

Los congresistas han aprobado por estrecho margen un acuerdo bipartidista entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata que se ha remitido al presidente Donald Trump para su promulgación. En concreto, el pacto permitirá a la mayor parte de agencias funcionar el resto del ejercicio, con la excepción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de gestionar la inmigración ilegal- y del que depende el ICE- que por ahora solo recibirá fondos hasta el próximo día 13.

Este episodio se da después de las exigencias del Partido Demócrata para reformar sus operaciones tras la muerte de los dos manifestantes durante las redadas masivas en la ciudad de Mineápolis.

