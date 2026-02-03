EE.UU anuncia que equipará a los agentes de inmigración desplegados en Mineápolis con cámaras corporales

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado este lunes a través de sus redes sociales que los más de 3.000 agentes de inmigración desplegados en Mineápolis empezarán a llevar cámaras corporales y que el programa se ampliará a todos los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) del país conforme obtengan más fondos.

Después de conocerse el anuncio, el presidente de EE.UU, Donald Trump, ha afirmado ante la prensa que no había participado en la decisión, pero que las cámaras corporales “por lo general suelen ser buenas para las fuerzas del orden, porque la gente no puede mentir sobre lo que está sucediendo”.

El empleo de cámaras corporales es una de las exigencias de los demócratas para la probación de un presupuesto para todo el ejercicio fiscal para el DHS, que se encarga de inmigración, tras la muerte de dos ciudadanos de Mineápolis en las últimas semanas a manos de agentes de inmigración enviados por Trump a Minnesota.

La semana pasada, los demócratas del Senado se opusieron a financiar el departamento si Trump no se comprometía a imponer límites a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) -bajo la cual opera la Patrulla Fronteriza-. Esta negativa motivó un nuevo cierre parcial del Gobierno Federal desde el sábado que podría concluir este martes si la Cámara Baja del Congreso aprueba un paquete provisional para financiar al DHS durante dos semanas.

Mientras tanto, los dos grandes partidos tienen que alcanzar un pacto sobre las nuevas normas que impondrán a los agentes.