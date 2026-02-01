Trump ordena que ICE se mantenga al margen de las protestas en “ciudades demócratas", salvo petición expresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que los agentes federales no intervendrán en protestas o disturbios en ciudades gobernadas por demócratas a menos que las autoridades locales soliciten ayuda formalmente. No obstante, aseguró que el Gobierno federal seguirá protegiendo con firmeza los edificios e instalaciones bajo su jurisdicción.

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump explicó que había ordenado a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que el Departamento de Seguridad Nacional se mantuviera al margen de las protestas en “ciudades demócratas", a las que calificó de "mal gestionadas”, salvo que exista una petición expresa de apoyo o que la propiedad federal esté en riesgo. “Guardaremos, y con mucha fuerza, cualquier edificio federal que esté siendo atacado”, escribió.

Trump hizo esta declaración tras conocer el dictamen de una jueza federal que rechazó emitir una orden de emergencia para detener la operación federal 'Metro Surge'