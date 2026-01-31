Rusia niega ser una amenaza para Groenlandia: "¿Para qué la necesitaríamos?"

Desde el puerto de la turística Teríberka salen excursiones en barco para visitar la costa ártica rusa. Tras una hora de agitada travesía, el capitán Kiril anuncia a los presentes que hemos llegado al considerado fin del mundo: "El último topónimo geográfico, cabo Teríberka, faro de Teríberka. Más allá, hacia arriba, ya no hay nadie. Solo puntos en un mapa, latitud, longitud, témpanos de hielo y luego el Polo Norte".

El capitán Kiril nos enseña la costa ártica rusa ALEXANDER ZHUKOVSK

Pasado ese punto hacemos una incursión a mar abierto, al de Barents, la parte del Ártico que no se congela en invierno. De los países con costa directa al océano Ártico es Rusia la que aporta mayor extensión: unos 24.000 kilómetros, más de la mitad del total y unas tres veces la costa que tiene España. No solo tienen la mayoría del terreno sino también de la gente. Según el Consejo Ártico, unos 2,5 millones de ciudadanos rusos viven en estos territorios, lo que representa casi la mitad del total mundial.

Rusia es el país con más kilómetros de costa ártica ALEXANDER ZHUKOVSKY

Teríberka está muy lejos de Nuuk, la capital de Groenlandia, pero también aquí conocen la polémica. Saben que Donald Trump quiere quedarse con la isla danesa y que dice que, si Estados Unidos no la toma bajo su control, lo harán Rusia o China. El Kremlin ha negado tener plan alguno para tomar Groenlandia, algo que Washington, aseguran, sabe de sobra. Kiril coincide con las autoridades rusas. "No soy un experto, pero ¿para qué la necesitaríamos?", comenta mientras señala la inabarcable costa ártica rusa.

A unas dos horas en coche de allí está el más importante puerto del Ártico, el de Múrmansk, que es también la ciudad más poblada del mundo por encima del Círculo Polar. Nos encontramos con Maxim. Está visitando el monumento Aliosha, una enorme estatua de un soldado, inaugurada en 1974 para homenajear a los defensores del Ártico soviético en la II Guerra Mundial. Tampoco él ve la necesidad de tomar Groenlandia.

"Si hubiera rusos oprimidos, entonces probablemente les ayudaríamos como pudiéramos, pero no hay noticias allí de rusos", asegura. Le acompaña Darina, que se muestra pragmática. Cree que Rusia debe centrarse en Ucrania. "En mi opinión debe ser nuestra prioridad".

Por sus ingentes riquezas naturales y por su estratégica posición geográfica, el Ártico se ha convertido en objeto de deseo de las grandes potencias. Realmente es mucho lo que está en juego. "Este territorio de condiciones climáticas severas es toda una despensa estratégica de recursos", explica Natalia Schebarova, jefa del departamento de Economía de la Universidad Ártica de Múrmansk. "Las cifras son asombrosas: aquí se encuentra el 90 % de las reservas de níquel de Rusia, el 70% de todo el gas ruso, más del 90 % del cobalto, el cobre o los diamantes del país y el 80 % de los metales raros", asegura.

Y todos esos recursos están cada vez más a mano por el deshielo provocado por el cambio climático. Las nuevas rutas marítimas van ganando peso. Es el caso de la Ruta Marítima del Norte que conecta Europa con Asia a través de las aguas árticas. Por ella circula tanto de carga de tránsito como de materias primas extraídas en el Ártico como petróleo, gas natural o concentrados minerales. Una de las ventajas de esta ruta es que es más corta que la tradicional por el canal de Suez.

"Tomemos dos puertos: Yokohama en Japón y Róterdam. La distancia entre ellos es de aproximadamente 20.000 kilómetros por el canal de Suez y unos 11.000 kilómetros a través de la Ruta Marítima del Norte. El tiempo de tránsito por aguas abiertas del norte es prácticamente 10 días menor", señala Mijail Vasioja, el jefe del departamento de Asuntos Marítimos de Petróleo y Gas de la Universidad de Múrmansk.

El problema es que lo que llaman aguas abiertas dura de 4 a 6 meses. El resto del año la ruta está cerrada por el hielo. Y ahí entran en juego los rompehielos, imprescindibles para abrir paso en esas vías heladas. En la fabricación de este tipo de enormes buques, Rusia lleva ventaja frente a otras grandes potencias como Estados Unidos. Es, además, el único país con una flota de rompehielos nucleares.

El rompehielos nuclear Lenin en el puerto de Múrmansk ALEXANDER ZHUKOVSKY