El tiempo hoy 31 de enero en España: Tregua transitoria salvo en la mitad norte donde seguirán las precipitaciones

Este sábado se registrará una tregua transitoria gracias a la entrada de altas presiones, aunque la influencia de más frentes atlánticos continuará dejando precipitaciones sobre todo en el norte peninsular y Baleares, con descensos de la cota de nieve hasta los 700 metros en montañas del norte peninsular y de las temperaturas mínimas y viento fuerte.

De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen activados avisos por lluvias, nevadas, viento y oleaje, siendo rojo en los litorales gallegos por oleaje.

Se registrarán precipitaciones en la mayor parte del tercio norte, donde pueden ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo menudo, así como en regiones de montaña del resto de la Península, principalmente del sureste, meseta y norte de Baleares; sin descartarse en otras zonas a excepción de en litorales del este y sureste peninsular.

Los mayores acumulados se esperan en el Cantábrico oriental, Pirineo occidental y zonas de la Bética oriental. Habrá posibilidad de tormentas de madrugada al sur de Baleares y heladas débiles en regiones de montaña de la mitad norte, moderadas en el Pirineo.

La cota descenderá hasta los 700/1.000 metros en montañas de la mitad norte y zonas aledañas, subiendo al final hasta 1.200/1.400 metros, con mayores acumulados en cotas altas. No se descarta nieve en zonas altas de Mallorca al final del día.

Las temperaturas máximas aumentarán en el noroeste peninsular, descenderán en el resto, de forma más intensa en el este y Baleares. Las mínimas descenderán en la Península y Baleares excepto en el oeste de Galicia y noreste de Cataluña, donde habrá ligeros ascensos.

El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, en general será flojo en el suroeste y moderado en el resto, esperando intensidades fuertes con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico oriental, Mediterráneo, Baleares e interiores del tercio este peninsular, así como en montañas del centro y norte.

