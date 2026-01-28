Caos en el norte y oeste de Madrid por la nevada exprés que deja Kristin: horas de atasco y coches abandonados

Cinco años después de Filomena, otra borrasca de gran impacto, Kristin, vuelve a dejar importantes nevadas en norte y oeste de la Comunidad de Madrid, colapsando la movilidad en muchos puntos de un territorio donde viven siete millones de personas.

La nieve ha sorprendido a miles de ciudadanos que habían comenzado con normalidad su jornada y se dirigían a sus puestos de trabajo o a los colegios. Aunque la comunidad estaba en aviso amarillo de la Aemet por nieve, lluvia y viento, escuelas y universidades no han cerrado hasta esta mañana, y la recomendación de teletrabajar ha llegado tarde para muchos, que ya estaban en las carreteras.

En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, se ha avisado del cierre del campus y la interrupción de la actividad lectiva pasadas las 9.00 horas de la mañana, cuando alumnos y profesores ya se encontraban en las instalaciones.

"En menos de 20 minutos la ciudad quedó completamente blanca" La peor parte del temporal se la ha llevado las carreteras del norte y oeste de la Comunidad, en especial la A-6, la autovía que comunica la capital con Galicia y el noroeste peninsular. Muchos conductores han estado horas atrapados en sus vehículos. "Esto es horrible, llevo dos horas parado, las máquinas quitanieves no pueden pasar porque está todo atascado, todo colapsado", ha contado en RNE Jorge, un trabajador que se dirigía desde su casa, en Becerril de la Sierra, a Madrid. "Toda la gente que trabaja en Madrid y vive en la sierra está parada", ha explicado: "Es igual que Filomena. Nos ha pillado el toro". Marcelo, un conductor de VTC, explica que lleva "más de tres horas tratando de salir" de Galapagar, una ciudad a unos 30 kilómetros al noroeste de la capital. "No estaba nevando en Galapagar cuando llegué a las 7 de la mañana, en menos de 20 minutos esto se vino abajo y la ciudad quedó completamente blanca", asegura. En la A-6 "hay muchos coches abandonados, muchos que han sufrido accidentes", y ante ese panorama son muchos los conductores que han dejado sus vehículos y han empezado a caminar por la calzada, desafiando el frío y la nieve. La borrasca Kristin suspende clases en varias comunidades y deja desalojados y trenes afectados en Andalucía RTVE.es/Agencias

Un todoterreno para llevar a vecinos atrapados En Torrelodones, un vecino de la localidad, Pablo, ha tenido que llevar a varios conductores atrapados a buscar alternativas de transporte. "Yo tengo un todoterreno, he llevado a dos personas a la estación y a unos obreros al autobús", cuenta. Todos ellos han tenido que dejar sus vehículos en la calle ante la imposibilidad de moverlos por la nieve. "Si tienes un todoterreno, tiene lógica que eches una mano", ha señalado. La situación es complicada también en carreteras secundarias, como la M-618, entre Torrelodones y Manzanares. Dos vecinas que circulaban por esta vía han estado atrapadas entre las 07.30 y las 10.00, momento en el que han dejado el coche donde han podido. "Hemos retirado la nieve con una pala de pádel y un skate y hemos dejado el móvil dentro por si nos pueden localizar", han explicado a nuestro compañero Raúl Rivera. En esta autovía y la A-1, que comunica la capital con Burgos, se ha interrumpido el tráfico de camiones y los vehículos pesados han sido desviados, embolsados en aparcamientos de emergencia. "Yo gracias a Dios llevo bastantes alimentos en el camión y tengo cómo calentarlos. El día está echado hoy", relata Bernardo, camionero que se encuentra en un parking en la A-6 esperando a que amaine el temporal. Los accidentes, que se han sucedido en varias carreteras, se suman a las condiciones meteorológicas y complican aún más la situación. Es lo ha ocurrido en la A-6, dirección A Coruña, donde el tráfico es muy lento y muchos conductores se han bajado de los vehículos para al menos disfrutar de la nieve. Última hora de la borrasca Kristin y el temporal de nieve y lluvia, en directo: Madrid despeja sus vías tras una nevada que afecta a más de 157 carreteras en toda España Ruth Drake, Silvia Quílez Iglesias