El tiempo de este miércoles 28 de enero: todas las comunidades en alerta por la borrasca Kristin

Tras el paso de las borrascas Harry, Ingrid y Joseph en pocos días, llega otro temporal de gran impacto, Kristin. Este miércoles será previsiblemente el día más adverso de la semana, con avisos por lluvias, fuertes vientos y nieve en todas las comunidades y ciudades autónomas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La borrasca Kristin, que entra desde el Atlántico, será pequeña, pero profunda, y se espera que provoque una significativa intensificación del viento con rachas muy fuertes en amplias zonas del interior peninsular, y que podrán ser localmente huracanadas en puntos del extremo sureste, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras.

Las rachas serán previsiblemente muy fuertes, superiores a 90 km/h, y se podrán extender por gran parte de la mitad sur peninsular, meseta norte y Baleares, llegando a superar los 120 km/h en puntos del extremo sureste peninsular.