El tiempo de este miércoles 28 de enero: todas las comunidades en alerta por la borrasca Kristin
- Las rachas de viento serán fuertes en buena parte de España y podrán llegar a ser huracanadas en puntos del sureste
Tras el paso de las borrascas Harry, Ingrid y Joseph en pocos días, llega otro temporal de gran impacto, Kristin. Este miércoles será previsiblemente el día más adverso de la semana, con avisos por lluvias, fuertes vientos y nieve en todas las comunidades y ciudades autónomas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La borrasca Kristin, que entra desde el Atlántico, será pequeña, pero profunda, y se espera que provoque una significativa intensificación del viento con rachas muy fuertes en amplias zonas del interior peninsular, y que podrán ser localmente huracanadas en puntos del extremo sureste, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras.
Las rachas serán previsiblemente muy fuertes, superiores a 90 km/h, y se podrán extender por gran parte de la mitad sur peninsular, meseta norte y Baleares, llegando a superar los 120 km/h en puntos del extremo sureste peninsular.
Lluvias intensas y nieve a cotas bajas
Las precipitaciones continuarán siendo intensas, con las mayores acumulaciones en la mitad sur peninsular, donde se puede alcanzar los 80mm en 12 horas. La cota de nieve se sitúa en torno a los 600 o 700 metros en puntos de la mitad norte peninsular, dando lugar a nevadas que podrán ser significativas en zonas bajas de la meseta Norte, con espesores de hasta 5 centímetros, y que, por tanto, podrán generar impacto sobre las principales vías de circulación.
Durante la tarde se espera un rápido ascenso de la cota de nieve, quedando las nevadas relegadas a zonas montañosas.
A todo esto hay que sumarle el temporal marítimo en gran parte de nuestras costas, aunque será especialmente significativo en zonas del Mediterráneo, con probables daños en paseos marítimos y zonas litorales.
