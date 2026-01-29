Dinamarca y Groenlandia inician conversaciones diplomáticas con Estados Unidos para aliviar las tensiones con Trump

Altos funcionarios de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos se han reunido este miércoles para resolver la crisis diplomática originada por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el territorio ártico.

Según el Ministerio de As Asuntos Exteriores de Dinamarca en declaraciones a la Agencia Reuters, el objetivo de este encuentro era “debatir cómo podemos abordar las preocupaciones estadounidenses sobre la seguridad en el Ártico respetando al mismo tiempo las líneas rojas del Reino”.

Estas conversaciones diplomáticas se producen tras meses de tensiones entre Dinamarca y Estados Unidos, ambos miembros fundadores de la OTAN.

Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho este miércoles que EE. UU ha puesto en marcha un proceso en relación con Groenlandia y que se celebrarán reuniones de carácter técnico con funcionarios de Groenlandia y Dinamarca sobre esta cuestión.

Las insistencia de Trump para que Estados Unidos controle Groenlandia, alegando motivos de seguridad nacional relacionados con Rusia y China, amenazaron con fracturar la alianza transatlántica antes de que la disputa pasara a la vía diplomática.