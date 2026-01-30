Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El enviado especial de Putin se reúne el sábado con miembros de la Administración Trump
- Trump dijo que Putin se había comprometido a no atacar Kiev durante una semana por el frío
RTVE.es
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.438 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Zelenski asegura que no ha habido ataques rusos a infraestructuras energéticas esta noche
- Zelenski anuncia que Ucrania se suma a la tregua energética si Rusia no les ataca
- La policía ucraniana asegura haber recibido 2.000 avisos de bomba
- EE.UU. dice que aún no se ha resuelto la cuestión territorial sobre Donetsk entre Rusia y Ucrania
- Rusia, Ucrania y EE.UU. volverán a reunirse el 1 de febrero
Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 31 de enero
rtve
Minuto Descripción
-
0:O1
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.438 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.