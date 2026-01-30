Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El enviado especial de Putin se reúne el sábado con miembros de la Administración Trump

La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.438 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:

Zelenski asegura que no ha habido ataques rusos a infraestructuras energéticas esta noche

Zelenski anuncia que Ucrania se suma a la tregua energética si Rusia no les ataca

La policía ucraniana asegura haber recibido 2.000 avisos de bomba

EE.UU. dice que aún no se ha resuelto la cuestión territorial sobre Donetsk entre Rusia y Ucrania

Rusia, Ucrania y EE.UU. volverán a reunirse el 1 de febrero