Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Zelenski espera que el cese de ataques rusos por el frío anunciado por Trump se haga realidad

00:20

Merz saluda los esfuerzos para el cese de los ataques rusos contra infraestructura ucraniana

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha saludado este jueves los esfuerzos para un cese temporal de los ataques rusos contra las infraestructuras ucranianas debido al frío extremo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que Moscú se ha comprometido a detenerlos durante una semana.

Según un comunicado de la cancillería germana, Merz ha conversado por teléfono con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y ambos han celebrado los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego.

"El canciller reiteró el apoyo alemán a una paz justa y duradera en Ucrania", destaca la nota, según la cual Merz ha vuelto a condenar "la continua destrucción sistemática y brutal de infraestructuras energéticas civiles ucranianas por ataques rusos". (EFE)