Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Zelenski espera que el cese de ataques rusos por el frío anunciado por Trump se haga realidad
- Putin se compromete ante el presidente estadounidense a cesar temporalmente los ataques sobre Kiev y otras ciudades
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.437 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Tres muertos en un ataque ruso en la región de Zaporiyia
- EE.UU. dice que aún no se ha resuelto la cuestión territorial sobre Donetsk entre Rusia y Ucrania
- Zelenski afirma que Rusia está preparando un "nuevo ataque masivo"
- La UE amplia sanciones contra rusos por la guerra en Ucrania
- Hungría alerta del riesgo de una "guerra mundial" si la UE traslada a Ucrania entrenamiento militar
- Rusia, Ucrania y EE.UU. volverán a reunirse el 1 de febrero
- La cifra de bajas militares en la guerra se acerca a los dos millones
00:20
Merz saluda los esfuerzos para el cese de los ataques rusos contra infraestructura ucraniana
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha saludado este jueves los esfuerzos para un cese temporal de los ataques rusos contra las infraestructuras ucranianas debido al frío extremo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que Moscú se ha comprometido a detenerlos durante una semana.
Según un comunicado de la cancillería germana, Merz ha conversado por teléfono con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y ambos han celebrado los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego.
"El canciller reiteró el apoyo alemán a una paz justa y duradera en Ucrania", destaca la nota, según la cual Merz ha vuelto a condenar "la continua destrucción sistemática y brutal de infraestructuras energéticas civiles ucranianas por ataques rusos". (EFE)
00:10
Trump afirma que Putin se ha comprometido a no atacar Kiev durante una semana por el frío
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este jueves que el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha comprometido a no disparar contra Kiev durante una semana debido al frío.
"Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara contra Kiev ni contra varias ciudades durante una semana, y accedió", ha expresado Trump en una reunión de gabinete, citando el "frío extremo" en la región.
"Fue muy agradable. Mucha gente dijo: 'No desperdicies la llamada, no vas a conseguir eso'. Y lo hizo", ha sentenciado el republicano. (Reuters)
00:05
Zelenski espera que el cese de ataques rusos por frío anunciado por Trump se haga realidad
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha expresado este jueves que espera la implementación del acuerdo por el cual Rusia se compromete a no atacar Kiev y otras ciudades durante una semana debido al clima invernal, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.
"Nuestros equipos discutieron esto en los Emiratos Árabes Unidos. Esperamos que los acuerdos se implementen", ha escrito Zelenski en la red social X. "Las medidas de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el fin de la guerra".
"An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our…"
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.437 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.