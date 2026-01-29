Debate de las elecciones en Aragón, en directo en RTVE: Los candidatos de los partidos con representación se enfrentan en un debate a ocho
- Tendrá 80 minutos de duración y estarán todos los cabezas de lista
Comparador de programas electorales de las elecciones en Aragón 2026: las propuestas de los partidos
RTVE organiza este jueves un debate a ocho con los candidatos a la Presidencia de Aragón, de los partidos que tienen actualmente representación en Las Cortes de Aragón, esto es, PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista (CHA), Coalición Teruel y Aragón Existe, Coalición Podemos-Alianza Verde, Coalición IU-Sumar, y el Partido Aragonés (PAR).
Participan Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (COALICIÓN EXISTE), María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).
En directo, debate electoral en Aragón
20:43
Xabier Fortes explica el funcionamiento del cara a cara de este jueves
El periodista Xabier Fortes moderará el debate a 8 de los candidatos a la Presidencia de Aragón, que contará con tres bloques temáticos.
El debate de las elecciones en Aragón podrá verse en directo en TVE este jueves 29 de enero a partir de las 21:45 horas, tras la segunda edición del Telediario, en La 1 -en desconexión para Aragón-, y a través del Canal 24 horas -para toda España-, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play.
También podrá seguirse minuto a minuto en RTVE.es y a través de Radio 5 de RNE.
20:35
Jorge Pueyo (CHA), el quinto en llegar a RTVE Aragón
El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha sido el quinto en llegar a las instalaciones de RTVE en la comunidad autónoma para participar en el debate de esta noche.
20:33
Tomás Guitarte (Teruel Existe), llega al debate a 8
El candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, llega a las instalaciones de RTVE en la comunidad autónoma para participar en el debate a 8 de este jueves.
20:27
María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde) llega a RTVE Aragón
La candidata de Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, es la tercera en llegar al debate a 8 que organiza RTVE Aragón.
20:15
Marta Abengocha (IU-Sumar), llega al debate a 8
La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar a la presidencia de Aragón, Marta Abengochea, llega a las instalaciones de RTVE en la comunidad autónoma para participar en el debate de este jueves.
20:09
Alberto Izquierdo (PAR), el primero en llegar al debate
El candidato del Partido Aragonés (PAR), Alberto Izquierdo, ha sido el primero en llegar a las instalaciones de RTVE Aragón para participar en el debate de esta noche.
20:02
Hora, canal y dónde ver en TV el debate de las elecciones en Aragón 2026
19:56
Comparador de programas electorales de las elecciones en Aragón 2026: las propuestas de los partidos
El próximo 8 de febrero, Aragón celebra elecciones adelantadas. Para dar a conocer y organizar de manera sencilla y accesible las propuestas más importantes de los candidatos en estas elecciones autonómicas, RTVE.es ha preparado un comparador de programas electorales que permite conocer las medidas más destacadas de las principales formaciones que optan a representación en el Parlamento autonómico, las que obtuvieron escaños en las últimas elecciones de mayo de 2023.
El comparador de programas electorales agrupa en 25 categorías las propuestas de los partidos seleccionados. De esta manera, se pueden consultar los programas electorales en Aragón del PP, PSOE, Vox, CHA, Existe, Podemos-AV, IU-Sumar y PAR.
Puedes consultar aquí el comparador de programas electorales
19:53
Diario de campaña: San Valero, patrón de Zaragoza, y el debate en RTVE
La crónica de la jornada de campaña por Mª Carmen Cruz Martín
La campaña electoral en Aragón ha venido marcada este jueves por la celebración en Zaragoza de San Valero, patrón de la capital maña, y por el debate de RTVE en el que participarán a partir de las 21:45 horas los candidatos de PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Teruel-Aragón Existe, Podemos-Alianza Verde, Izquierda Unida-Movimiento Sumar y Partido Aragonés.
El candidato del PP a la reelección el próximo 8-F, Jorge Azcón, ha comenzado este jueves la campaña electoral asistiendo al tradicional reparto del roscón de San Valero, en la Plaza del Pilar.
La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha liberado su agenda para prepararse para el debate a ocho en RTVE, aunque no ha dejado pasar la oportunidad de felicitar a los zaragozanos por San Valero a través de X.
Por su parte el candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha contado con la compañía del líder nacional, Santiago Abascal. Juntos se han desplazado a Caspe (Zaragoza) antes de participar en un mitin en Barbastro (Huesca).
El candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha exigido "ya", "de forma urgente" la construcción del tren de Cercanías entre Zaragoza y Huesca en unas declaraciones a los medios en la estación intermodal de Huesca.
Tomás Guitarte, de Teruel-Aragón Existe, ha denunciado la situación de la sanidad en Aragón en declaraciones a los medios en la puerta del Hospital Obispo de Teruel.
La candidata de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV), María Goikoetxea, ha defendido este jueves en Las Mañanas de RNE que sus propuestas están "basadas" en el "principio de que el dinero público tiene que ser para los servicios púbicos".
La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha defendido en La Hora de La 1 que hay que "revertir procesos de privatización" que se han llevado a cabo de manera "salvaje y desbocada" en esta legislatura.
Y el candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, ha defendido desde Zaragoza la necesidad de impulsar un proyecto de transporte de cercanías
19:50
Las primeras elecciones anticipadas en Aragón
Catorce candidaturas para las elecciones del 8-F, POr Noemí San Juan
Aragón celebrará el próximo 8 de febrero, por primera vez en su historia, elecciones anticipadas, tras más de un año y medio de desencuentros entre el PP y Vox, antiguos socios de Gobierno, y después de constatarse la imposibilidad de llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2026.
Los aragoneses acudirán a las urnas en soledad para elegir a quien estará al frente del Gobierno autonómico y tendrán que elegir entre un total de 14 candidaturas, de las que ocho tienen actualmente representación en Las Cortes de Aragón.
19:45
Buenas tardes. RTVE celebra el debate electoral con los ocho candidatos que se presentan a las elecciones en Aragón del 8 de febrero y tienen representación parlamentaria en las Cortes Aragonesas. Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (COALICIÓN EXISTE), María Goicoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).