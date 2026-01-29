19:53

Diario de campaña: San Valero, patrón de Zaragoza, y el debate en RTVE



La crónica de la jornada de campaña por Mª Carmen Cruz Martín

La campaña electoral en Aragón ha venido marcada este jueves por la celebración en Zaragoza de San Valero, patrón de la capital maña, y por el debate de RTVE en el que participarán a partir de las 21:45 horas los candidatos de PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Teruel-Aragón Existe, Podemos-Alianza Verde, Izquierda Unida-Movimiento Sumar y Partido Aragonés.

El candidato del PP a la reelección el próximo 8-F, Jorge Azcón, ha comenzado este jueves la campaña electoral asistiendo al tradicional reparto del roscón de San Valero, en la Plaza del Pilar.

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha liberado su agenda para prepararse para el debate a ocho en RTVE, aunque no ha dejado pasar la oportunidad de felicitar a los zaragozanos por San Valero a través de X.

Por su parte el candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha contado con la compañía del líder nacional, Santiago Abascal. Juntos se han desplazado a Caspe (Zaragoza) antes de participar en un mitin en Barbastro (Huesca).

El candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha exigido "ya", "de forma urgente" la construcción del tren de Cercanías entre Zaragoza y Huesca en unas declaraciones a los medios en la estación intermodal de Huesca.

Tomás Guitarte, de Teruel-Aragón Existe, ha denunciado la situación de la sanidad en Aragón en declaraciones a los medios en la puerta del Hospital Obispo de Teruel.

La candidata de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV), María Goikoetxea, ha defendido este jueves en Las Mañanas de RNE que sus propuestas están "basadas" en el "principio de que el dinero público tiene que ser para los servicios púbicos".

La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha defendido en La Hora de La 1 que hay que "revertir procesos de privatización" que se han llevado a cabo de manera "salvaje y desbocada" en esta legislatura.

Y el candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, ha defendido desde Zaragoza la necesidad de impulsar un proyecto de transporte de cercanías