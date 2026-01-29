San Valero, patrón de Zaragoza, y el debate en RTVE marcan la campaña | Diario de campaña

Sánchez entra en la campaña para arropar a su candidata y Ayuso y Azcón vuelven a cargar contra él

Los candidatos a la Presidencia de Aragón, en diferentes actos de la campaña electoral. RTVE.es / AGENCIAS

Este jueves de campaña electoral viene marcado por la celebración en Zaragoza de San Valero, patrón de la capital maña, y por el debate a ocho de RTVE en el que participarán a partir de las 21:45 horas los candidatos de PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Teruel-Aragón Existe, Podemos-Alianza Verde, Izquierda Unida-Movimiento Sumar y Partido Aragonés.

Azcón (PP) ampliará a 24 meses la cuota cero a los autónomos El candidato del PP a la reelección el próximo 8-F, Jorge Azcón, ha comenzado este jueves la campaña electoral asistiendo al tradicional reparto del roscón de San Valero, en la Plaza del Pilar. En declaraciones a medios, ha anunciado que en la próxima legislatura ampliará de 12 a 24 meses la denominada cuota cero para los nuevos autónomos, así como también bonificará las cuotas los dos primeros meses de baja por enfermedad y habrá bonificaciones en el IRPF para quienes emprendan en zonas despobladas. ““ Azcón ha defendido el papel de los autónomos en la economía aragonesa y ha cifrado a este colectivo en 98.900 personas en la región. Además, ha sacado pecho de que en los dos años y medio que lleva al frente del Gobierno han sido 900 los autónomos que han recibido la ayuda de la cuota cero, lo que ha supuesto una inversión de 850.000 euros. Para el cabeza de lista de PP, los autónomos y la gente que emprende son "auténticos superhéroes". Por eso, ha defendido que "hay que ayudarles". Como también ha abogado por ayudar a los que emprenden en zonas despobladas, porque, ha asegurado, es consciente de que emprender en pueblos pequeños es "todavía" mucho más "difícil". Asimismo ha mencionado la ley de segunda oportunidad, que "permite que alguien vuelva a levantarse", y el plan de relevo generacional para negocios rentables que afrontan jubilaciones. "Queremos que no haya negocios, no haya empresas, no haya proyectos que estén dirigidos por un autónomo que se jubila y que no tenga un autónomo que esté dispuesto a continuar con esa actividad", ha señalado. Sobre el debate a ocho de este jueves por la noche en RTVE, Azcón ha deseado que se cuente "la verdad de lo que está ocurriendo en Aragón". "Es que estamos mejorando los servicios públicos, que hoy la economía en nuestra comunidad autónoma funciona mucho mejor de lo que está funcionando en el resto del país y que nos miran con admiración".

El PSOE aboga por la puesta en marcha de una nueva línea de tranvía en Zaragoza Este jueves, la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha liberado su agenda para prepararse para el debate a ocho que celebra RTVE, aunque no ha dejado pasar la oportunidad de felicitar a los zaragozanos por San Valero, a través de la red social X. ““ Por otro lado, en declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria general del PSOE de Zaragoza y número tres en las listas socialistas a las Cortes de Aragón, Teresa Ladrero, ha reiterado el compromiso de su partido con el tranvía de la capital aragonesa como elemento vertebrador de la ciudad y "porque iguala a los ciudadanos". También ha abogado por la puesta en marcha de una segunda línea hasta Valdefierro, así como ha defendido ampliar la línea 1 hasta la zona de Arcosur y la Feria de Muestras. Además, se ha comprometido a que, si el PSOE gana las elecciones del 8-F, dotará de más equipamientos a Arcosur, como un centro sanitario céntrico con servicio de farmacia, así como centros educativos, desde escuelas infantiles hasta un instituto de enseñanza media, pues ha denunciado que es un barrio que "está abandonado". Asimismo ha reclamado una mejora de los equipamientos deportivos, y de las actividades culturales. Este jueves por la tarde, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participará en la campaña electoral apoyando a la candidata socialista. Será en un encuentro ciudadano en Alcañiz (Teruel) en el que intervendrá también el cabeza de lista por esta provincia y secretario general del PSOE turolense, Rafael Guía.

Nolasco (Vox) se propone "desenmascarar" a los partidos "que nos ha traído el colapso de los servicios públicos" Un día más, el candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha contado con la compañía del líder nacional, Santiago Abascal. Juntos se han desplazado a Caspe (Zaragoza). Este jueves por la tarde, ambos participarán en un mitin en Barbastro (Huesca), antes de que Nolasco acuda al debate de RTVE. ““ En declaraciones frente a la Colegiata-Parroquia Santa María la Mayor del Pilar, el candidato de Vox se ha comprometido a "desenmascarar" en el debate y "decirle las cosas de manera clara y contundente al bipartidismo, que alardea de gestión, pero que nos ha traído a esta situación de colapso de los servicios públicos, de la sanidad, la educación de la vivienda". Por su parte, Abascal ha afeado a Azcón que diga que no tiene "competencias" para pactar temas de inmigración, y ha recordado que en la Comunidad Valenciana, el PP sí que pactó con Vox para "dar respuesta a los procesos de invasión". "Si es el señor Azcón es un incompetente, que deje paso a Alejandro Nolasco y a Vox, que tenemos valor para dar respuesta a estos problemas", ha asegurado. En este punto, ha advertido de que llega a España un "problema de invasión" con la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno, y ha asegurado que eso hace que "la sanidad no llegue a los españoles". De hecho, ha asegurado que este jueves ha visto el consultorio de salud de Caspe "colapsado" por "personas extranjeras".

Pueyo (CHA) reivindica el Cercanías entre Zaragoza y Huesca El candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha exigido "ya", "de forma urgente" la construcción del tren de Cercanías entre Zaragoza y Huesca. En declaraciones a los medios en la estación intermodal de Huesca, ha criticado que desde el 20 de octubre, está esperando que el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, muestre los estudios que indican que "no se puede construir el Cercanías Huesca-Zaragoza" porque decían que "no era viable", pero ha dudado de que "sean reales". "Le exigimos al PSOE y a Pilar Alegría que el Cercanías en esta zona sea una realidad porque necesitamos un tren de proximidad para mejorar la vida de los aragoneses", ha incidido. Por otra parte, Chunta Aragonesista ha anunciado que llevará ante la Fiscalía una serie de panfletos recientemente difundidos en la página web wikiviogen.com, al considerar que atentan contra las leyes de igualdad y promueven una cultura del odio hacia las mujeres. ““

Guitarte (Existe) denuncia que Teruel es la "única" provincia del país sin radioterapia El candidato de Teruel-Aragón Existe, Tomás Guitarte, ha denunciado este jueves la situación de la sanidad en Aragón, en especial en Teruel, provincia que, según ha dicho, es la "única" del país sin radioterapia, algo de lo que ha atribuido a que "no ha habido voluntad política". En declaraciones a los medios en la puerta del Hospital Obispo de Teruel, ha denunciado que "tampoco hay voluntad política para solucionar la falta de profesionales médicos". Asimismo se ha referido a las carreteras y ha subrayado que en esta provincia tienen "las peores del país". Por ello, ha exigido que haya un plan de carreteras porque "son las que vertebran el territorio y mantiene a la gente en los pueblos". También desde Aragón Existe han felicitado San Valero a los zaragozanos. ““

Goikoetxea (Podemos) aboga por "reforzar los servicios públicos" para evitar la despoblación La candidata de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha defendido en una entrevista en Las Mañanas de RNE que sus propuestas están "basadas" en el "principio de que el dinero público tiene que ser para los servicios púbicos", como la educación, la sanidad o la vivienda y se ha mostrado en contra "del modelo privatizador importado de la Comunidad de Madrid". También ha asegurado que para poder combatir que se vacíen las poblaciones, hay que reforzar los servicios públicos porque, ha afirmado, "ayudan a fijar población". Asimismo ha abogado por "un modelo productivo que no sea extractivista" y por "una economía que no sea la implantación de grandes proyectos que expolian los recursos". Goikoetxea ha advertido de que el 8-F Aragón se juega "un modelo" como el Azcón, "de recortes", o "uno más justo con los aragoneses". 05.05 min Entrevista electoral: María Goikoetxea, candidata de Podemos-Alianza Verde

Abengochea (IU-Sumar) defiende "revertir los procesos de privatización" La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha defendido este jueves en una entrevista en La Hora de La 1 que hay que "revertir procesos de privatización" que se han llevado a cabo, según ha dicho, de manera "salvaje y desbocada" en esta legislatura. En este sentido, ha sostenido que tiene que haber "una apuesta fuerte" por que haya servicios públicos de calidad en todo el territorio, independientemente de donde se viva en Aragón. Asimismo ha puesto el acento en que el principal problema de Aragón es la vivienda y por ello, ha exigido que se cumpla ya la ley estatal de vivienda porque tiene que ser "un derecho" y no "un negocio". Además, ha sostenido que Aragón se tiene que vertebrar en torno a un modelo económico "pegado al territorio y con tejido empresarial e industrial que genere empleo de verdad. Abengochea (IU-Sumar) asegura que su proyecto se centra en "la defensa de los derechos públicos" y "el territorio"