Joan García, la gran novedad de la lista de la selección española con el confirmado regreso de Rodrigo Hernández

El esperado regreso de Rodrigo Hernández a la convocatoria de la selección española se confirma este viernes, una vez conocida la lista del seleccionador Luis de la Fuente. Pero su regreso no es la única nota destacada, ya que la misma incluye cuatro porteros, con la novedad del barcelonista Joan García. No es el único que se estrena.

España disputa dos amistosos en casa en este parón de marzo, el último antes de conocer la lista definitiva para el Mundial 2026 del próximo verano. Primero se enfrentará a Serbia en Villarreal el día 27, viernes, para después medirse a Egipto el 31 en el RCDE Stadium de Barcelona.

Además de Joan García, el seleccionador quiere probar a jugadores como Christian Mosquera, que era uno de los capitanes de la sub-21 y pretendido por Colombia por tener la doble nacionalidad. Además, se estrenan en una convocatoria Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, más el regreso de Carlos Soler como sorpresas de la lista de 27 jugadores.

También regresa Lamine Yamal, que fue incluido de primeras en la convocatoria anterior, pero se dio de baja a última hora por petición de los servicios médicos del FC Barcelona.