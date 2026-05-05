La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 5 de mayo con Yomif Kejelcha y Luis García Montero como invitados

El poeta, catedrático y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el atleta etíope Yomif Kejelcha, el segundo que bajó de las 2 horas en la maratón de Londres, son los invitados de hoy en La Revuelta. Puedes seguir el programa en directo y en abierto con David Broncano a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

Yomif Kejelcha, un segundo puesto histórico Quién le iba a decir al atleta etíope Yomif Kejelcha que, tras batir el récord del mundo del medio maratón en Valencia y, unos meses después, rozar la plusmarca mundial de los 10 kilómetros, iba a lograr también el hito de bajar de las 2 horas en una maratón. Con un único – y no pequeño – inconveniente, que solo le valdría para ser segundo por detrás del keniano Sabastian Sawe. Una carrera histórica la que se vivió en Londres con los dos africanos como protagonistas, en la que Kejelcha firmó, con 1:59:41, el mejor debut de la historia en esta distancia. Después de que el ugandés Jacob Kiplimo superase también su marca en la media maratón, Kejelcha ostenta ya el cruel honor de ser el segundo hombre más rápido de la historia en tres disciplinas. 01.14 min Yomif Kejelcha y la maldición histórica de los segundos