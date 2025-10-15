La RAE y el Instituto Cervantes vuelven a escenificar sus tensiones en el Congreso de la Lengua Española, en Perú

Hasta este viernes, 17 de enero, se celebra en Arequipa (Perú), el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que está presidido por el Rey Felipe VI. Y donde se ha podido comprobar que continúan las diferencias y tensiones entre la RAE y el Instituto Cervantes, que estallaron hace unos días cuando Luis García Montero cuestionó la gestión del director de la Academia.

La polémica se desató el pasado jueves a raíz de unas declaraciones de García Montero criticando que la RAE no esté en manos de un filólogo sino de un catedrático en Derecho Administrativo, en alusión a Muñoz Machado, "experto en llevar negocios desde despachos para empresas multimillonarias".

Poco después, el pleno de la RAE, reunido en Madrid, aprobó por unanimidad una declaración en la que tachaba esta afirmación de "agresión" contra Muñoz Machado y defendía la "labor extraordinaria" en sus siete años de mandato, al que ha accedido, tal y como recordaban, democráticamente en dos ocasiones.

“Las diferencias que haya las podremos conversar una vez acabado el congreso”, afirmó García Montero durante la rueda de prensa de la presentación del Congreso.