La RAE y el Instituto Cervantes vuelven a escenificar sus tensiones en el Congreso de la Lengua Española, en Perú
- “Las diferencias que haya las podremos conversar una vez acabado el congreso”, ha afirmado García Montero
- Pérez Reverte ha llamado "mediocre y paniaguado" al director del Cervantes
Hasta este viernes, 17 de enero, se celebra en Arequipa (Perú), el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que está presidido por el Rey Felipe VI. Y donde se ha podido comprobar que continúan las diferencias y tensiones entre la RAE y el Instituto Cervantes, que estallaron hace unos días cuando Luis García Montero cuestionó la gestión del director de la Academia.
La polémica se desató el pasado jueves a raíz de unas declaraciones de García Montero criticando que la RAE no esté en manos de un filólogo sino de un catedrático en Derecho Administrativo, en alusión a Muñoz Machado, "experto en llevar negocios desde despachos para empresas multimillonarias".
Poco después, el pleno de la RAE, reunido en Madrid, aprobó por unanimidad una declaración en la que tachaba esta afirmación de "agresión" contra Muñoz Machado y defendía la "labor extraordinaria" en sus siete años de mandato, al que ha accedido, tal y como recordaban, democráticamente en dos ocasiones.
“Las diferencias que haya las podremos conversar una vez acabado el congreso”, afirmó García Montero durante la rueda de prensa de la presentación del Congreso.
"Mediocre y paniaguado"
Este miércoles, mientras se celebra ese Congreso Internacional de la Lengua, uno de los académicos de la RAE, Arturo Pérez Reverte, ha llamado "mediocre y paniaguado" al director del Cervantes, Luis García Montero, y ha acusado al Ministerio de Asuntos Exteriores de querer "colonizar" la RAE.
"Es sencillo de explicar: la incompetencia de los sucesivos ministros de Exteriores, en especial del último, nos ha hecho perder la América hispana. El único vínculo de prestigio diplomático que aún se mantiene con ella, gracias a la RAE, es la lengua española. Exteriores, a través de su mediocre y paniaguado director del Cervantes (criatura de Albares) pretende meter mano ahí también; colonizar el ámbito natural de la RAE abriéndose paso a codazos para protagonizar la fotografía", asegura Pérez Reverte.
En este sentido, continúa asegurando que "a ser posible", de cara al futuro próximo, se prepara para "controlar" también la Academia, si se le permite hacerlo. "O sea, ponerla a su servicio y contaminarla como han hecho con todas las instituciones españolas. Lo que se traduce, en el caso que nos ocupa, en una siniestra mezcla de egos revueltos y mala fe", concluye.
La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) ha sido la última en sumarse a la polémica expresando este miércoles su "máximo apoyo" al director de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ante lo que considera críticas "injustificadas y fuera de lugar" del responsable del Instituto Cervantes, Luis García Montero.
La RACMYP, de la que Muñoz Machado es miembro, ha declarado por unanimidad, tras el debate correspondiente, y a propuesta de su presidente, Benigno Pendás, "manifestar su adhesión al comunicado hecho público por la RAE en relación con la gestión de su director".
En dicho comunicado se expresaba una "absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones" vertidas por García Montero.
Además, esperan que el X Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebra en Arequipa (Perú), y que se ha visto enturbiado por la polémica, "tenga el éxito que corresponde a la labor desempeñada por la RAE al servicio de la lengua y la cultura españolas".