El 'Trío Ibérico' de eclipses: ¿se alinea la economía con los astros?

En la era de los espectáculos que aspiran a ser excepcionales, son muchos los que ya están pendientes -por diversos motivos y no solo astronómicos- de los tres eclipses solares que se sucederán entre 2026 y 2028 en España. Un acontecimiento fuera de lo común que se ha apodado como 'Trío Ibérico.

Lo económico, según apunta un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y comisionado por la empresa de alquiler vacacional Airbnb, amaga con alinearse con los astros. Asegura este informe que estos fenómenos naturales tienen potencial para generar más de "1.300 millones de euros" en gasto turístico entre los viajeros alojados "en alquileres de corta duración".

El primer eclipse puede mover hasta 360 millones La primera cita de este Trío Ibérico está fijada para el 12 de agosto de 2026. AFI asegura que los interesados en vivir de primera mano el fenómeno astronómico pueden llegar a movilizar alrededor de 360 millones de euros en apenas una semana solo en alquileres de corta duración en las zonas de avistamiento. El documento contiene más proyecciones a futuro. El comercio y la hostelería captarían un tercio de ese gasto -unos 123 millones de euros-, mientras que el ocio rondaría los 90 millones. AFI subraya que una parte sustancial de la demanda será internacional y que el impacto económico se distribuirá, sobre todo, entre Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valencia y Madrid. Estos beneficios también tendrían vis fiscal: hasta 146 millones en recaudación de impuestos. A nivel de empleo, generarán alrededor de 7.300 puestos de trabajo en toda España. La segunda oportunidad para disfrutar del Trío Ibérico será el 2 de agosto de 2027. El eclipse vivirá su momento cumbre sobre las 10:50 hora peninsular y cubrirá el estrecho de Gibraltar, Ceuta, Melilla, así como partes de Málaga, Granada y Almería. Se verá parcialmente en el resto del país. Castilla y León espera la llegada de dos millones de personas para ver el eclipse El trío se cerrará el 26 de enero de 2028 y será un eclipse anular. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, pero se encuentra en su punto más lejano de nuestro planeta, por lo que parece más pequeña, no logra cubrir al Sol y se crea un anillo de fuego. AFI eleva las previsiones de visitantes interesados en los tres eclipses a un conjunto de más de un millón en la España rural. Para 2027 y 2028, estiman una afluencia de 681.000 turistas adicionales. El potencial económico es de 1.300 millones de euros en gasto turístico según la consultora.

Castilla y León prepara un dispositivo especial Castilla y León es una de las comunidades, según los expertos, donde mejor se verá el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. La Junta diseñará una red de 200 puntos de observación recomendados, con el objetivo de canalizar la llegada de visitantes hacia los lugares más seguros, accesibles y con servicios disponibles. Está previsto que lleguen a España casi diez millones de personas, dos millones a Castilla y León, según ha explicado el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo tras el Consejo de Gobierno, que ha aprobado una estrategia de coordinación para abordar todo lo relacionado con este evento, que por su alcance requiere una planificación específica. Los puntos de observación se dividirán en tres categorías. En primer lugar, estarán los especializados, situados en municipios con experiencia previa en eventos astronómicos. En segundo lugar, los provinciales. Y, por último, los ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes. Los municipios podrán solicitar su participación de forma voluntaria.