En busca del mejor punto de observación del eclipse total de sol del 12 de agosto

Quedan 104 días para el eclipse solar total y justo este jueves 30 de abril tenemos una oportunidad única para encontrar la mejor ubicación para verlo. Sí, es día de ensayo general. Perfecto para amantes de la astrología y el cielo en general, fotógrafos, soñadores, o para todo el que quiera almacenar un recuerdo especial en su memoria. Muy especial.

Hace más de cien años que no veíamos un eclipse de esta magnitud y este jueves se da justo un día parejo, un día perfecto para 'ensayar' y mirar al cielo en busca de un buen encuadre.

"Al principio del ivierno el sol está muy bajo. Luego va subiendo hasta el 21 de junio y luego vuelve a bajar. Hoy estamos en un día simétrico respecto al próximo 21 de junio", explica Mario Tafaya, astrónomo del Observatorio astronómico Nacional.

Y esa es la razón por la que los expertos han señalado este 30 de abril como el día idóneo para ensayar.

Cómo hacer un buen ensayo Para asegurarte de que escoges la mejor ubicación de cara al próximo 12 de agosto, hay que seguir estas indicaciones: Primero, busca el lugar desde el que planeas observar el eclipse.

Mira hacia el oeste en el horario indicado (7 minutos antes de las 20:30 horas de este 30 de abril).

Comprueba si el Sol es visible sin obstáculos. Si puedes ver el Sol en ese momento, lo podrás ver también durante el eclipse, aunque siempre dependiendo de las condiciones atmosféricas de ese día. Es imprescindible utilizar gafas de eclipse homologadas para mirar directamente al Sol, incluso durante esta prueba.

Cuándo fue la última vez que vimos un eclipse de sol El último eclipse solar que pudimos ver en España fue en marzo de 2025, aunque parcial y apenas visible en nuestro país. El 8 de abril de 2024 también tuvimos la oportunidad de ver un eclipse de sol parcial. En esta ocasión fue visible únicamente desde las islas Canarias y el extremo noroeste peninsular, pero de mayor magnitud que el de 2025. Pero, ¿y un eclipse total similar al que veremos el próximo 12 de agosto? Ha pasado más de un siglo. El último eclipse solar total visible en toda la península fue en 1912. Por eso, este 12 de agosto tendremos un eclipse histórico, del que se hablará en un futuro y se conservará en el almanaque de los libros de texto. ¿Qué es un eclipse? Jacob Pretus te lo explica con realidad aumentada Alberto Rivas