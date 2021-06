Este 10 de junio de 2021 ha tenido lugar el primer eclipse solar del año y ha sido de tipo anular. Fue visible desde algunas partes de Rusia, Groenlandia y Canadá, y de forma parcial en otros lugares del norte de América, Asia y Europa.

En esta ocasión no tuvimos mucha suerte para poder ver el eclipse en su totalidad desde nuestro país, así como tampoco la tendremos para el siguiente que aunque será visible desde España, lo podremos observar solo de forma parcial. Será el 25 de octubre de 2022 y en donde mejor se verá será el noreste peninsular y el archipiélago balear. Sin embargo, el 12 de agosto de 2026 sí podremos ver un eclipse anular desde España de forma íntegra, al igual que el 26 de enero de 2028 : ese día también nos depara un espectáculo en el cielo diurno.

¿Qué tipos de eclipses solares hay y por qué?

Existen tres tipos de eclipses solares: totales, anulares y parciales. Los eclipses totales ocurren cuando la Luna cubre por completo el Sol, el anular cuando sólo cubre el centro de la estrella, dejando visible su parte exterior y dando como resultado un anillo luminoso (de ahí su nombre). Cuando la Luna cubre sólo una parte del Sol, como si le hubiera dado “un mordisco”, recibe el nombre “parcial”.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, tapando la estrella. Cuando esto ocurre, la Luna proyecta unas zonas de sombra sobre la Tierra: la umbra (muy oscura) y la penumbra. Sin embargo, no todas las partes del mundo quedan sumergidas bajo la misma sombra, lo que provoca en primer lugar que no todo el planeta pueda ver el eclipse y que quienes puedan hacerlo no lo hagan del mismo modo. En concreto, aquellos lugares en los que se proyecta la zona de umbra verán el eclipse de forma total, y quienes lo hagan desde la penumbra, de forma parcial.

Sin embargo, la distancia de la Luna a la Tierra no es siempre la misma. Cuando se produce un eclipse con nuestro satélite en un punto alejado de la órbita, “su tamaño” no llega a tapar del todo al Sol y no llega a generar una zona de umbra, sino otra a la que se conoce como “antumbra”.

El resultado es que aquellas áreas donde cae esta zona de sombra ven a la Luna tapando el centro del Sol, pero dejando un anillo alrededor.

Eso es precisamente lo que va a ocurrir en esta ocasión, la Luna está en un punto alejado de su órbita y no llegará a causar un eclipse total en ningún punto del planeta.

Como curiosidad final, puede existir otro tipo poco frecuente de eclipse que es un híbrido entre anular y total. Lo que ocurre es que en algunas regiones del planeta se llega a ver de forma anular ya que la Luna no llega a generar zona de umbra, pero sí de antumbra, pero en otras sí lo consigue, oscureciendo por completo el cielo.