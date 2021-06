El día 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, un día para poner en valor la importancia de las grandes masas de agua. Este año 2021 queríamos dedicarlo a contaros una curiosidad sobre el nivel del mar que puede parecer contraintuitiva: el cambio climático puede hacer que baje el nivel del mar en Groenlandia y la Antártida. Pero, ¿cómo es posible si son precisamente los mayores responsables de la subida del nivel del mar?

¿Cómo sube el nivel del mar?

Uno de las consecuencias más destacables del cambio climático es la subida del nivel medio del mar como resultado del deshielo y la expansión térmica. Empecemos por esto último: el calentamiento global está provocando que el agua del océano esté más caliente y eso hace que ocupe más espacio. Por tanto, cierto porcentaje de la subida del nivel del mar se debe a este factor.

¿Qué está pasando con los océanos?

Por otro lado está el deshielo y, en particular, tenemos los focos bien puestos en Groenlandia y la Antártida porque son las regiones donde hay más hielo sobre la tierra. Esto es importante, porque el derretimiento del hielo que está flotando en el agua (por ejemplo, en el Ártico) no va a contribuir a que suba el nivel del mar. ¡Podéis comprobarlo en casa! Probad a tener un vaso de agua lleno hasta arriba del todo y con un cubito de hielo dentro. Cuando se derrita el hielo el agua no se va a desbordar.

Sabemos que desde finales del siglo XIX estos dos factores han hecho que el nivel del mar haya subido más de 20 cm de forma global. Pero éste no sube igual en toda la Tierra, ¡sino que es diferente dependiendo de dónde estemos! Para este efecto, influyen aspectos como pueden ser que el agua no se calienta igual en todo el planeta, o la presencia de vientos o corrientes que “amontonen” el agua en algunos sitios y no en otros.

Pero, ¿es por esto por lo que bajará el nivel del mar en Groenlandia y la Antártida? Lo cierto es que no, sino precisamente por el motivo que ahora les hace ser los principales responsables de la subida del nivel del mar por el deshielo: que tengan tantísimo hielo sobre el suelo.