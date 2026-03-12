España se prepara para el eclipse total de Sol de 2026, el primero en más de un siglo

España volverá a vivir un eclipse total de Sol el próximo 12 de agosto de 2026, un fenómeno que no se producía en nuestro país desde 1912. La cita ha despertado un enorme interés tanto en la comunidad científica como en la ciudadanía, y en Aquí la Tierra ya hemos comenzado a dedicar parte de nuestro programa a explicar por qué es tan importante. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades también ha puesto en marcha una página web específica para informar sobre el Trío de eclipses que se sucederán entre 2026 y 2028.

Una clase magistral para entender el fenómeno En el programa de hoy, Jacob Petrus ha ofrecido una explicación detallada sobre qué ocurre durante un eclipse total. Con ayuda de proyecciones en el plató, ha mostrado cómo la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, generando dos zonas de sombra: la umbra, donde el disco solar queda completamente oculto, y la penumbra, donde solo se tapa una parte del Sol. La zona terrestre por la que se desplaza la umbra recibe el nombre de franja de totalidad, y solo quienes se encuentren dentro de ella podrán experimentar la oscuridad momentánea del eclipse. Petrus también ha repasado algunos de los fenómenos más característicos del evento, como el anillo de diamantes, que aparece cuando la sombra lunar casi cubre el Sol dejando un punto brillante, o las perlas de Baily, pequeños destellos que se filtran entre los valles del relieve lunar. Ambos preceden a la fase de totalidad, un breve minuto de oscuridad absoluta. 02.59 min Conoce en profundidad qué es un eclipse total de Sol

¿Qué estudian los astrónomos durante el eclipse total? Los eclipses solares no solo ofrecen un espectáculo visual. Desde el punto de vista científico, constituyen una oportunidad única para estudiar la corona solar, su composición química y la distribución de energía mediante técnicas espectroscópicas. 02.28 min ¿Qué estudian los astrónomos durante el eclipse total? A lo largo de la historia, observaciones realizadas durante eclipses han permitido avances clave, como la confirmación de la Teoría de la Relatividad General o la identificación del supuesto “coronium” como hierro ionizado. Para facilitar la observación segura, se emplean dispositivos como el celostato, que proyecta la imagen del Sol para que pueda ser analizada sin riesgo.