Castila y León espera la llegada de dos millones de personas para ver el eclipse
- Una lista recogerá los 200 lugares recomendados para observar el fenómeno en la comunidad
- El Consejo de Gobierno aprueba estrategia para coordinar las actuaciones en torno al evento del 12 de agosto
Castilla y León es una de las comunidades donde mejor se verá el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. La Junta diseñará una red de 200 puntos de observación recomendados, con el objetivo de canalizar la llegada de visitantes hacia los lugares más seguros, accesibles y con servicios disponibles.
Está previsto que lleguen a España casi diez millones de personas, dos millones a Castilla y León, según ha explicado el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo tras el Consejo de Gobierno, que ha aprobado una estrategia de coordinación para abordar todo lo relacionado con este evento, que por su alcance requiere una planificación específica.
Los puntos de observación se dividirán en tres categorías. En primer lugar, estarán los especializados, situados en municipios con experiencia previa en eventos astronómicos. En segundo lugar, los provinciales. Y, por último, los ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes. Los municipios podrán solicitar su participación de forma voluntaria.
Acceso a servicios y zonas restringidas
La estrategia contempla especialmente garantizar la seguridad de los visitantes, por ello se analizarán las zonas que permitan el acceso de los medios sanitarios, protección civil o incendios, a la vez que se ha de asegurar el abastecimiento de agua y otras cuestiones como el aparcamiento. No se descarta, según Fernández Carriedo, "limitar el acceso" a algunos puntos que puedan considerarse de riesgo.
Para garantizar la adecuada coordinación de todos los dispositivos, se prevé la activación de los planes de Protección Civil con los correspondientes CECOPIS provinciales en los que participan las subdelegaciones de Gobierno.
Se dará prioridad a los lugares donde “el riesgo sea menor y el acceso de recursos sanitarios sea más fácil” y se recomendará a los visitantes que acudan en mayor medida a estas áreas. El objetivo de la red que se configure finalmente es canalizar la afluencia de personas, evitar concentraciones incontroladas y compatibilizar la seguridad con la protección del entorno natural.