Castila y León espera la llegada de dos millones de personas para ver el eclipse

Castilla y León es una de las comunidades donde mejor se verá el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. La Junta diseñará una red de 200 puntos de observación recomendados, con el objetivo de canalizar la llegada de visitantes hacia los lugares más seguros, accesibles y con servicios disponibles.

Está previsto que lleguen a España casi diez millones de personas, dos millones a Castilla y León, según ha explicado el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo tras el Consejo de Gobierno, que ha aprobado una estrategia de coordinación para abordar todo lo relacionado con este evento, que por su alcance requiere una planificación específica.

Los puntos de observación se dividirán en tres categorías. En primer lugar, estarán los especializados, situados en municipios con experiencia previa en eventos astronómicos. En segundo lugar, los provinciales. Y, por último, los ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes. Los municipios podrán solicitar su participación de forma voluntaria.