El tiempo hoy 16 de abril en España: la Aemet prevé cielos despejados y aumento de las temperaturas
- En el norte y el oeste predominarán las nubes y podrán registrarse lluvias débiles en Galicia y en parte de Canarias
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La Aemet prevé para este jueves, 16 de abril, cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y Baleares, excepto en el norte y oeste, donde predominarán las nubes. No se descarta alguna precipitación débil en Galicia, aunque remitirán a lo largo del día y las nubes se disiparán durante la tarde.
En la segunda mitad del día, se registrará nubosidad alta en el oeste y nubosidad de evolución en el interior. En Canarias, según la previsión de la Aemet, habrá cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que en el resto del archipiélago los cielos permanecerán poco nubosos o con intervalos de nubes altas.
En puntos de Castilla y León y el País Vasco se podrán registrar brumas y nieblas matinales, también a lo largo del litoral mediterráneo en la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde podrán ser más persistentes.
Aumento de las temperaturas
Las previsiones apuntan a un aumento general de las temperaturas en toda la Península y Baleares. Únicamente descenderán las máximas en el Cantábrico occidental y en el extremo sureste. Las mínimas por su parte bajarán en el oeste de Galicia.
En Canarias aumentarán las máximas, excepto en las islas más occidentales. Los mayores aumentos mayores se producirán en zonas altas; mientras que las mínimas permanecerán sin cambios. Se pueden registrar heladas débiles en las cumbres del Pirineo.
El viento soplará en general flojo y de dirección variable en toda la Península y Baleares. Las rachas pueden ser temporalmente moderadas en algunas zonas de costa. Predominará la dirección norte en el golfo de Cádiz y en el Cantábrico, mientras que soplará con dirección sur en el Mediterráneo y un levante por la tarde en Alborán. Habrá alisio moderado en Canarias con rachas puntualmente muy fuertes en zonas expuestas.
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