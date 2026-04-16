El tiempo hoy 16 de abril en España: la Aemet prevé cielos despejados y aumento de las temperaturas

La Aemet prevé para este jueves, 16 de abril, cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y Baleares, excepto en el norte y oeste, donde predominarán las nubes. No se descarta alguna precipitación débil en Galicia, aunque remitirán a lo largo del día y las nubes se disiparán durante la tarde.

En la segunda mitad del día, se registrará nubosidad alta en el oeste y nubosidad de evolución en el interior. En Canarias, según la previsión de la Aemet, habrá cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que en el resto del archipiélago los cielos permanecerán poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

En puntos de Castilla y León y el País Vasco se podrán registrar brumas y nieblas matinales, también a lo largo del litoral mediterráneo en la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde podrán ser más persistentes.