Guerra de Irán, última hora en directo | Trump critica de nuevo al papa: "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?"

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Trump no se plantea una extensión de la tregua con Irán, según la cadena ABC



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego entre su país e Irán, que se encuentra en el octavo día de una frágil tregua de dos semanas.



"El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario", escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril.



"Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo", dijo el mandatario, citado por Karl.



El periodista preguntó a continuación si la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, va a terminar con un acuerdo, tras las negociaciones fallidas del pasado fin de semana en Islamabad.