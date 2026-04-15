Guerra de Irán, última hora en directo | Trump critica de nuevo al papa: "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?"
- Trump dice que la guerra con Irán está "cerca de terminar" y que Teherán busca un acuerdo "rápidamente"
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este miércoles 47 días. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que el conflicto está "cerca de terminar" y que Teherán busca alcanzar un acuerdo "rápidamente". Los Gobiernos de Israel y el Líbano han acordado volverse a ver para "negociaciones directas" en una primera toma de contacto en EE.UU., según el Departamento de Estado norteamericano.
El encuentro entre Israel y el Líbano en EE.UU venía marcado por la enésima escalada del conflicto entre Israel y la milicia chií Hizbulá, desatada al albor de los bombardeos sobre Irán, que volvieron a prender la mecha de un conflicto inconcluso sobre el que regía un teórico alto el fuego.
Guerra de Irán, última hora en directo:
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7:44
Trump no se plantea una extensión de la tregua con Irán, según la cadena ABC
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego entre su país e Irán, que se encuentra en el octavo día de una frágil tregua de dos semanas.
"El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario", escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril.
"Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo", dijo el mandatario, citado por Karl.
El periodista preguntó a continuación si la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, va a terminar con un acuerdo, tras las negociaciones fallidas del pasado fin de semana en Islamabad.
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7:30
El primer ministro pakistaní, Sharif, visitará Arabia Saudita, Qatar y Turquía esta semana
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, va a visitar Arabia Saudita, Qatar y Turquía del 15 al 18 de abril, según ha informado Islamabad el miércoles y recoge Reuters.
El Gobierno de Pakistán confirmó este miércoles que Arabia Saudí inyectará 3.000 millones de dólares adicionales en la economía del país para estabilizar sus reservas de divisas en medio de crisis económica que atraviesa Islamabad.
"Este apoyo llega en un momento crítico para las necesidades de financiamiento externo de Pakistán y ayudará a reforzar las reservas de divisas y fortalecer la cuenta externa del país", declaró en un comunicado el ministro de Finanzas paquistaní, Muhammad Aurangzeb, al anunciar el desembolso.
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7:27
Líbano e Israel acceden a iniciar "negociaciones directas" en su primera toma de contacto en EE.UU.
Los gobiernos de Israel y del Líbano se habían citado este martes en Estados Unidos para una primera toma de contacto de la que no han salido grandes anuncios pero sí el compromiso de volver a verse para iniciar lo que el Departamento de Estado norteamericano ha descrito como "negociaciones directas", en una fecha y un lugar aún por convenir.
La cita venía marcada por la enésima escalada del conflicto entre Israel y la milicia chií Hizbulá, desatada al albor de los bombardeos sobre Irán, que volvieron a prender la mecha de un conflicto inconcluso sobre el que regía un teórico alto el fuego. Las autoridades de los dos países vecinos no se veían a tan alto nivel desde el año 1993 y, en esta ocasión, estaban representadas por sus respectivos embajadores en Estados Unidos.
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7:20
Vance dice que EE.UU. quiere que Irán "prospere" si evita tener armas nucleares
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, ha asegurado que la Administración de Estados Unidos está dispuesta a comprometerse con que Irán "prospere" económicamente si se compromete a no tener armas nucleares.
"Trump le ha dicho a Irán que si están dispuestos a comportarse como un país normal, nosotros estamos dispuestos a tratarlos económicamente como un país normal", ha asegurado durante un foro conservador de la organización de derecha Turning Point, celebrado en su sede en Phoenix, Arizona.
Sobre los negociadores iraníes, con los que sostuvo diálogo el fin de semana, Vance ha dicho que "Estados Unidos no había tenido negociaciones de tan alto nivel en 49 años", en un nuevo intento por elogiar las charlas en las que no se logró llegar a un acuerdo definitivo.
Antes de responder preguntas de estudiantes conservadores, Vance reiteró que si Teherán se compromete a dejar de lado su plan de desarrollo nuclear, "Estados Unidos ayudará a que prosperen en la economía mundial y disfruten".
Las declaraciones de Vance suceden horas después de que Trump asegurara que las negociaciones en persona podrían retomarse en dos días.
De acuerdo con un artículo del New York Times, Irán habría ofrecido a Washington frenar su programa nuclear por cinco años, pero la oferta habría sido rechazada por la delegación estadounidense al considerar este un plazo muy corto.
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7:13
Trump dice que la guerra con Irán está "cerca de terminar"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la guerra con Irán está "cerca de terminar" y dijo que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente, durante una entrevista con la cadena Fox News.
"Veo la guerra muy cerca de terminar", dijo Trump cuando la periodista María Bartiromo, de Fox, le preguntó sobre por qué se refería al conflicto en pasado.
El mandatario insistió en que Irán busca "desesperadamente" un acuerdo y no descartó que este pueda llegar en las siguientes rondas de negociaciones.
Durante la entrevista, que será transmitida completa el miércoles en un programa matutino, Trump repitió sus argumentos sobre que, debido al programa nuclear iraní, era necesario atacar como lo hicieron en febrero en el inicio de la guerra con la operación nombrada Furia Épica.
"Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso", ha dicho Trump a la entrevistadora, una frase que ha repetido constantemente durante las siete semanas de guerra.
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7:07
EE.UU. asegura haber bloqueado los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio
El Comando Central de Estados Unidos ha anunciado que ha implementado un bloqueo total de los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio que entra y sale por vía marítima hacia la república islámica.
Por medio de un comunicado difundido en X, el almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central, asegura que las fuerzas armadas de Estados Unidos han logrado bloquear por completo los puertos de Irán.
Cooper ha agregado que el 90% del comercio del país entra y sale por vía marítima por lo que consideran haber "detenido por completo" la actividad económica del país, una medida de presión que ya había sido anunciada por la Administración de Donald Trump.
El bloqueo a los puertos iraníes sucede dos días después de las negociaciones en Isalamabad, donde las delegaciones de ambos países no lograron concretar acuerdos para poner un cierre a la guerra que se ha extendido durante las últimas siete semanas en Oriente Medio.
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7:06
Trump critica de nuevo al papa: "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar al papa León XIV la noche de este martes y reclamó que "alguien le diga" que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear.
"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?", ha escrito Trump en su red social Truth Social.
El mandatario, que protagoniza desde este martes un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cierra el mensaje diciendo que "AMERICA HA VUELTO".
El pontífice, nacido en Estados Unidos, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región.
El lunes, Trump criticó frontalmente al papa diciéndole que era "débil" y "terrible en política exterior". En el avión que llevaba a León XIV a Argel, la primera etapa del viaje a África, el pontífice aseguró que no tenía "miedo" de la Administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra.
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7:04
Buenos días, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.