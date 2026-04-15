España y otros diez países reclaman un fin negociado de la guerra en Oriente Medio para mitigar el daño económico

Los ministros de Finanzas de España, Reino Unido, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Polonia, Suecia, Países Bajos, Finlandia y Noruega han unido sus voces para reclamar un acuerdo de paz en Oriente Medio que, entre otras cosas, ayude a mitigar los impactos económicos derivados del conflicto y que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) lastrarán en al menos dos décimas el crecimiento del PIB global.

Los Gobiernos firmantes celebran el alto el fuego en vigor entre Estados Unidos e Irán y confían en su "plena" implantación, teniendo en cuenta que a la "inaceptable" pérdida de vidas se ha sumado también "un perjuicio significativo para la economía y los mercados financieros globales". "Pedimos una resolución negociada rápida y duradera al conflicto y un retorno del tránsito libre y seguro a través del estrecho de Ormuz", para "mitigar" un impacto que afectará de manera especial "a los más pobres y los más vulnerables" del mundo.

Temen por la seguridad energética mundial y por los impactos en la cadena de suministro, dando por hecho además que, aunque el conflicto se resuelva ya, sus efectos "persistirán" en el tiempo, si bien resaltan que actuarán de manera "coordinada" y "responsable" para responder a la actual crisis y garantizar una recuperación pendiente ahora de cómo puedan avanzar los diferentes contactos entre las partes.

Así, se comprometen a aplicar una política fiscal "responsable", "dirigida a aquellas personas que más apoyen necesiten", y a evitar cualquier potencial medida "proteccionista", lo que incluye cualquier control "injustificado" a las exportaciones o barreras comerciales que puedan bloquear cadenas de suministro como las de hidrocarburos. Entre los objetivos comunes figura, además, "acelerar la diversificación energética" mediante la transición hacia energías limpias y medidas en favor de una "mayor eficiencia".