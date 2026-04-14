El estrecho de Ormuz, más asfixiado que nunca y con el mundo en vilo por el peligro de desabastecimiento

El estrecho de Ormuz, por el que circula el 20% del petróleo y gas mundial, reúne hoy toda la atención internacional. Si antes Teherán se arrogaba a discreción el control del paso marítimo, ahora es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el que ha optado desde este lunes por redoblar la apuesta del régimen islámico: bloquear lo ya bloqueado. De momento, tres petroleros han cruzado el paso marítimo en el primer día desde que la medida entrara en vigor. Washington ha argumentado que todos cumplían con las en las condiciones de no tener origen o destino en Irán. Sin embargo, sí están en la lista de sancionados por EE.UU. por sus vínculos con este país.

Este doble bloqueo del tráfico comercial arroja más leña al fuego a un conflicto militar que, además de causar miles de muertos, impacta en los mercados. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en su nuevo informe de perspectivas que la guerra contra Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía mundial este año, en el que ahora prevé un avance del 3,1 %, un impacto que sentirán especialmente las economías emergentes. Esa es la "previsión de referencia" del FMI, basada en el supuesto de que la guerra se solvente a mediados de este año. En el peor de los casos, el fondo ya prevé una inflación del 6 % e, incluso, una recesión económica si la guerra entra en barrena.

Sobre el estado de las negociaciones, el presidente estadounidense ha señalado en su red social que "en muchos sentidos, los puntos acordados son mejores que continuar nuestras operaciones militares hasta su conclusión, pero todos esos puntos no importan comparado con permitir que la energía nuclear esté en manos de personas tan volátiles, difíciles e impredecibles". Ha acusado a la delegación iraní de ser "muy inflexibles en el tema más importante" y terminaba su publicación en Truth Social haciendo uso de ese juego de mayúsculas y minúsculas que le caracteriza: “Como siempre he dicho desde el principio, hace muchos años, ¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!".

En consecuencia al anuncio del líder norteamericano de bloquear el estrecho y los puertos iraníes, el mercado del crudo, especialmente sensible ante la importancia de Ormuz para el tráfico de petróleo, ha experimentado un incremento destacado desde el lunes, aunque no abrupto. En las últimas horas Donald Trump ha asegurado que el régimen iraní se había vuelto a comunicar con su Administración para reiniciar las conversaciones bilaterales. Un anuncio que se ha reflejado en ganancias en las bolsas mundiales este martes y a que el precio del barril de petróleo baje de los 100 dólares.

En una entrevista en RTVE, el director de inversiones de ATL Capital, Ignacio Cantos, ha ahondado en el impacto positivo en el mercado del crudo que implicaba que ambos países no hubieran roto por completo las negociaciones. "Veremos si (el bloqueo de Trump) lo que provoca es algún incidente, y entonces a lo mejor sí tenemos un poco más de volatilidad en los mercados”, ha dicho Cantos, que secundaba también la propuesta de Francia y Reino Unido de organizar "una misión de paz multinacional" destinada a restablecer la libertad de navegación en Ormuz, en palabras del presidente galo, Emmanuel Macron. "Si la UE colabora con barcos y con fuerzas, eso podría ayudar a que las compañías de aseguradoras permitieran a sus barcos asegurados pasar por ahí", sostiene el experto.

Especulación y caída histórica de la producción, según la OPEP Esta guerra que convulsiona al mundo desde finales de febrero, cuando EE.UU. e Israel iniciaron su ofensiva en territorio iraní, tiene su eco en la variabilidad de los precios. Y de la mano, también su espejo en la especulación. En su boletín mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha señalado este lunes la presencia de importantes movimientos especulativos en marzo. Según traslada la entidad, que provee más de un tercio del petróleo mundial, el pasado marzo se dio un destacado aumento de las posiciones de los fondos de cobertura y otros gestores comerciales que compran y venden crudo, donde hubo grandes adquisiciones de barriles. En palabras de Ignacio Cantos, si bien la producción está siendo inferior a la demanda real —en torno a los 100 millones de barriles — los valores negociados en este mercado pueden llegar a cifrarse en "300 o 400 millones". El directivo explica que "esto sirve para que compañías aéreas cubran sus necesidades" destinadas a medio plazo "y para muchas cosas", pero también "para especular". “Esa parte de especulación suele incrementar la volatilidad de los activos", dice Cantos, aunque matiza: “Esto ocurre tanto para un lado como para el otro. Tampoco era muy normal que el día que se llegó a un acuerdo cayera casi 15 dólares el precio en prácticamente segundos”. En su boletín, la OPEP ha aludido también al fuerte hundimiento en la oferta de crudo como consecuencia del conflicto militar, con la mayor caída mensual de su producción desde 1980. La organización apunta que el recorte fue de casi ocho millones de barriles diarios (mbd); por encima de la registrada en mayo de 2020, durante la pandemia, con una merma de 6,28 millones de barriles al día. Guerra de Irán, última hora en directo | El embajador de Israel en EE.UU, tras la reunión: "Este es el inicio de una lucha coherente y fuerte contra Hizbulá"

El precio de los fletes, por las nubes Este bloqueo que ha impuesto ahora Trump se superpone al cierre del estrecho de Ormuz ejecutado por Irán como respuesta a la agresión de Estados Unidos e Israel. La decisión que tomó hace mes y medio el régimen de los ayatolás ha provocado una debacle en el comercio global, con especial incidencia en los precios de la energía que se han disparado y provocando graves pérdidas económicas en todos los ámbitos: alimentos, electricidad, carburantes... Si antes cruzaba este paso marítimo un promedio diario de 130 buques, el tránsito cayó de golpe por la guerra. "Puede ser que un día pasen dos buques, puede ser que no pasen", sostenía a finales de marzo el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez en declaraciones a los medios. El cierre del paso dejó a cientos de barcos sin posibilidad de salir o entrar por Ormuz, entre ellos se incluían 426 petroleros, 34 portavehículos de GLP (Gas Licuado de Petróleo) y 19 buques de GNL (Gas Natural Licuado) y decenas de mercantes. El cierre de este estrecho, cuya soberanía es compartida por Irán —al norte— y Omán —al sur —, también ha causado un fuerte encarecimiento en los fletes, los precios del transporte marítimo de mercancías. Con un valor de 1.890,77 USD/TEU, los fletes desde Shanghái (SCFI), uno de los referentes más importantes del mundo para el transporte marítimo de contenedores, se han incrementado un 31% sobre el mismo periodo de 2025.