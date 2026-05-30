Leonor se estrena en el Día de las Fuerzas Armadas en un nuevo paso como futura jefa de los Ejércitos

La princesa Leonor ha dado este sábado un nuevo paso en su papel como heredera del trono y futura jefa suprema de los Ejércitos. Su asistencia por primera vez al desfile del Día de las Fuerzas Armadas llega en un momento crucial de su formación cuando está a punto de finalizar su educación castrense en la Academia General del Aire y solo unos meses antes de comenzar sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

Su padre, el rey Felipe VI, ha asegurado este sábado que su heredera va a completar "con mucho esfuerzo y brillantez" su ciclo de formación. Así lo ha afirmado en un brindis tras la conclusión del desfile en el que, en tono distendido, el monarca ha afirmado que "no soy yo el que lo tenga que decir, pero como padre también lo puedo decir, y como mando supremo ya veremos".

"Felicidades, Leonor. Estás a unos días de terminar tu años en la Academia del Aire y del Espacio, pero se te nota que los has disfrutado", ha añadido el rey en un vídeo distribuido por Zarzuela, en el que ha dedicado su brindis a los "miembros de las Fuerzas Armadas de la Guardia Civil, hombres y mujeres al servicio de España en tantos lugares del mundo", pero también a sus familias, "que les echan de menos y les apoyan".

A los mandos de un avión Pilatus C-21, y en su primer vuelo junto a un instructor en un aparato de combate F-5, Leonor de Borbón, a punto de cumplir 21 años, ha protagonizado en estos últimos meses imágenes inéditas en la Academia de San Javier y está a punto de culminar con rango de alférez, una preparación militar que será pieza clave como futura Jefa del Estado.

Leonor de Borbón asume un papel destacado Desde su infancia, la princesa de Asturias ha ido asumiendo progresivamente nuevas responsabilidades de representación institucional de la Corona como heredera del trono. En 2014, cuando sólo tenía ocho años, asistió a su primer desfile de la Fiesta Nacional junto a su herma Sofía en la que también fue la primera parada militar presidida por su padre en calidad de rey. 01.06 min Felipe VI preside su primer desfile de la Fiesta Nacional como rey Antes de que cumpliera los 18, Leonor de Borbón, también había tomado un creciente protagonismo en acontecimientos señalados como los Premios Princesa de Asturias, en los que intervino por primera vez con 14 años. Al llegar a la mayoría de edad, el 31 de octubre de 2023, la princesa Leonor juró la Constitución y abrió así una nueva etapa en la historia de la Monarquía, un hito a partir del cual Leonor ha empezado a hacerse cada vez más visible en los actos oficiales. La princesa Leonor cumple 20 años: así ha sido la evolución y responsabilidad institucional