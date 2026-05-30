Etapa 20 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Gemona del Friuli y Pancavallo

Este sábado 30 de mayo se disputa la 20ª etapa del Giro de Italia 2026 entre Gemona del Friuli y Piancavallo, de 200 km de recorrido, en otra nueva batalla alpina con tres puertos de montaña y un exigente final en alto donde se vivirá otra lucha cerrada por subir al podio, y la teórica sentencia final de Vingegaard a la carrera.

Tras la victoria del estadounidense Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) en la decimonovena etapa disputada entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), Jonas Vingegaard se mantiene al frente de la clasificación general a tan solo dos días de lograr ganar su primer Giro, precisamente en año de su debut en la 'corsa rosa'.

La etapa presenta una primera parte ondulada, que recorre la llanura del Tagliamento en torno a Gemona. Cabe destacar ahí la breve subida de Forgaria nel Friuli y el alto de Clauzetto, que desembocan en el Val Cosa. Desde ese valle se alcanza Maniago, para luego entrar a partir de Montereale Valcellina en un circuito final de aproximadamente 53 km que prevé una doble ascensión al Piancavallo.

En la primera parte las carreteras son bastante sinuosas, pero siempre amplias y bien pavimentadas. Tras el primer ascenso, se desciende al lago de Barcis, con tramos muy técnicos seguidos de un túnel de más de 4 km en ligero descenso perfectamente iluminado y con firme perfecto. El recorrido se vuelve entonces llano hasta Aviano, donde comienza la subida final.

Los últimos 15 km son enteramente en subida, con los diez iniciales muy empinados, siempre en torno al 9%, con máximasdel 14%. En el km 10,9 del ascenso la carretera se aplana y desciende ligeramente para luego volver a subir (se atraviesa un túnel paravalanchas) con pendientes más moderadas (máx. 8%).