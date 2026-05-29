El Museo Reina Sofía cumple 40 años, un lugar de "imaginación radical" y "sorpresa" ante los artistas del futuro

El Centro de Arte Reina Sofía nació en 1986. El 28 de mayo abrió sus puertas al público, bajo la égida de Carmen Jiménez, tras haber sido inaugurado dos días antes por la reina emérita, de esa fecha se cumplen ya 40 años. La institución tardó poco en convertirse en un museo nacional con un real decreto de 1988 y sigue conservando en su denominación oficial el nombre de su bautismo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS).

Referente internacional en panorama del arte contemporáneo, atesora más de 26.000 obras y surgió para animar la cultura y la creación artística, respondiendo a la vitalidad de la sociedad española en la que irrumpían jóvenes artistas y nuevos investigadores. El Telediario ha ofrecido este viernes un bloque especial sobre la trayectoria del museo.

Tomás Llorens, su primer director, reflexionaba hace veinte años sobre que crear un museo tarda decenios o siglos y que "el proyecto ha llegado hasta la actualidad como una necesidad, con más futuro que pasado".

"Imaginación radical" En la misma línea, su actual director, Manuel Segade, asegura a TVE que si los museos de arte contemporáneo fueran un género literario serían "ciencia ficción o ficción especulativa porque no sabemos que piensan los artistas del futuro con su imaginación radical". Aboga por ser lugar de encuentro de comunidades críticas y espera "una sorpresa" del Reina Sofía del futuro: "Que sea algo que ni siquiera yo imagino sería lo ideal". El responsable del MNCARS confiesa que tiene especial cariño a una obra de Pepe Espaliú, una especie de jaulas colgas del techo y abiertas en la base: "Era seropositivo cuando tener VIH era una sentencia de muerte. Presentaba estas jaulas como autorretrato suyo y de las otras personas que también estaban desahuciadas de la sociedad en aquel momento". El edificio Sabatini se remodeló y la colección se presentó el 10 de septiembre de 1992. Desde el inicio, el programa expositivo acogió a artistas de allende nuestras fronteras como Robert Capa, Alberto Giacometti, Louise Bourgeois o Dorothea Tanning, por citar algunos. En la dirección del museo se han sucedido, además de Llorens, María de Corral, José Guirao, Juan Manuel Bonet, Ana Martínez de Aguilar, Manuel Borja-Villel y Manuel Segade. Somos Documentales Somos documentales - El Reina Sofía. El arte entre latidos Desvelamos la vida diaria del museo que alberga El Guernica de Picasso: El Museo Reina Sofía de Madrid.... Ver ahora A lo largo de estos 40 años, la institución ha ido enriqueciendo sus fondos. La estrella de la colección, el Guernica de Picasso, llegó al museo el 26 de julio de 1992 desde el Casón del Buen Retiro. El cuadro ha sido objeto de una polémica reciente por la petición del gobierno vasco de trasladarlo al Guggenheim para una exposición, ya que un informe técnico detalla los daños estructurales que sufre y que se agravarían al enrollarlo y con las vibraciones de un viaje. Segade apunta que las fotos de los técnicos de conservación y restauración muestran que tiene "grietas y craqueladuras". El Guernica mide casi ocho metros "cualquier vibración en un cuadro de ese tamaño haría que se ampliasen y el lienzo se destrozase". Polémica por el posible viaje del Guernica al País Vasco: "Se desaconseja rotundamente su traslado" Cristina Pérez En un diálogo reciente abierto al público, los directores del Museo del Prado (que albergó el lienzo de 1981 a 1992) y del Reina Sofía han críticado la politización sobre el posible traslado de la obra maestra que Picasso pintó para el gobierno republicano de España en 1937. Programas y Concursos en el Archivo de RTVE El "Guernica" en el Museo del Prado Ver ahora El discurso del Guernica es universal e inagotabe y el museo se plantea el reto de confrontarlo con otras realidades artísticas. Así se puede contemplar su influencia en la obra del sudafricano Dumile Feni que se expone frente a la pintura del malagueño hasta el 22 de septiembre. El 'Guernica africano' de Dumile Feni encara la obra de Picasso en el Reina Sofía Cristina Pérez

Cuidado con las obras El edificio Sabatini albergó el Hospital Provincial de Madrid durante tres siglos. Un lugar dedicado a paliar el dolor donde los restauradores ahora curan otras heridas. Las del Guernica son las más conocidas: grietas, craquelados y microfisuras, pero un equipo vela por la buena salud de todas las obras desde pinturas a esculturas, obras textiles, performativas o más de 1.000 obras audiovisuales. En estos 40 años se han enfrentado a casos complejos como la escultura de Alexander Calder Carmen, una veterana que habita en el patio interior desde 1992 y que ha sufrido el azote de una vida a la intemperie. Los cambios de temperatura bruscos y la contaminación habían afectado la pintura por lo que hubo que eliminar la capa deteriorada antes de aplicar de nuevo el color. Un escáner diagnostica daños en las pinturas a través de luces infrarrojas, de miles de fotografías que permiten mapear toda la superficie pictórica, pero el arte contemporáneo también late en estas instalaciones con tecnología analógica: televisores de los años 90 o cintas vhs. Estas piezas son difíciles de restaurar y conservar porque al mantenimiento de la obra se suma el del aparato reproductor de una época determinada. Otro factor es usar máquinas fiables como cañones de luz porque, en ocasiones, hay proyecciones de 16 milímetros en las salas de exposiciones que tienen que estar funcionando diez horas todos los días como el cine digital de Oliver Laxe, el vídeo arte, soportes magnéticos o instalaciones multimedia.