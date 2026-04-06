Polémica por el posible viaje del Guernica al País Vasco: "Se desaconseja rotundamente su traslado"

El Guernica, pintado por Pablo Picasso en 1937 para apoyar al Gobierno de la República, se ha visto envuelto en una polémica política en los últimos días a cuenta de su traslado para una exposición temporal en el Guggenheim Bilbao del 1 de octubre de 2026 al 20 de junio de 2027.

Un informe técnico del Museo Reina Sofía desaconseja "rotundamente" el traslado de la obra porque "su formato, la naturaleza de sus elementos y estado de conservación, junto con los numerosos daños sufridos a lo largo del tiempo, la hacen especialmente sensible a todo tipo de vibraciones".

El Gobierno vasco por boca del lehendakari Imanol Pradales pide "valentía política" al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, sobre el traslado, defiende que "algo así se haga con criterios técnicos y dictados por profesionales", sin ir más allá.

Cuadro monumental Las dimensiones del Guernica son 349,3 centímetros de alto por 776,6 cm. de ancho, un tamaño monumental que impide mover el lienzo sin desclavarlo de su bastidor y enrollarlo, entero no cabría ni en un contenedor marítimo, un megatráiler o un avión carguero que, en ningún caso, superan los tres metros. El transporte del cuadro por cualquier medio, incluida la remota posibilidad de llevarlo en andas a hombros de harrijasotzailes (levantadores de piedra), provocaría vibraciones que "podrían generar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros en el soporte", según el informe. El Guernica ha sido uno de los cuadros más viajeros de la historia y su vagabundeo le ha dejado huellas imborrables, entre las alteraciones se aprecian grietas, craquelados y microcraquelados. El MNCARS ha realizado un mapa de daños (en magenta craquelados, en naranja microcraquelados y en verde grietas). Detalle del mapa de daños del 'Guernica'. MNCARS "En ciertas áreas oscuras del cuadro también se observan extensas redes de microfisuras que afectan casi de forma generalizada a amplias zonas de la obra", reza el documento, que añade "en los bordes, donde dobla la preparación blanca, se distinguen considerables pérdidas de materia".

Frágil capa pictórica Picasso mezcló el óleo con un medio oleorresinoso presente en las pinturas industriales de los años 30, lo que supone "una fragilidad añadida a la capa pictórica". Este tipo de pinturas "aumentan su rigidez y posibilidad de craquelarse con el paso del tiempo". El daño más visible del lienzo es "la grieta vertical en el cuello del caballo, que presenta pérdidas de la capa pictórica, pequeños craquelados a lo largo y puntos en los que se ha filtrado el material de consolidación". Detalle del mapa de daños del 'Guernica'. MNCARS En la restauración realizada en el MoMA en 1964, las grietas más importantes fueron repintadas e intervenidas con cera aplicada en el reverso y refuerzos de papel japonés adherido lo que hace que la cera-resina se mezcle con la capa pictórica. El informe concluye que "las vibraciones podrían generar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros en el soporte por lo que se desaconseja rotundamente su traslado".

Peticiones denegadas El MNCARS adjunta un histórico de peticiones del cuadro al Real Patronato todas ellas denegadas. Pese a las valoraciones técnicas el Gobierno vasco no ceja en su empeño. 01.33 min Los múltiples viajes del Guernica de Picasso a lo largo de 90 años: "Es el cuadro que más ha viajado en la historia reciente" Pradales durante celebración del Aberri Eguna (Día de la Patria vasca) insistió en que el Ejecutivo es capaz de "sacar a Franco de su tumba" en Cuelgamuros pero "no de traer un cuadro de Madrid a Euskadi", reitera que llevan décadas pidiendo el Guernica y solicitan una respuesta formal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó las "pretensiones nacionalistas" de solicitar el traslado temporal a Euskadi de la obra maestra de Picasso de "ciegas, absurdas y catetas" y añadió que se trata de "un burdo negocio político". El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha respondido que la memoria histórica no es compatible "con la catetada" de que la principal reivindicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid sea "tomarse una caña en una terraza".