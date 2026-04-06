España supera por primera vez en la historia los 22 millones de afiliados

El inicio de la Semana Santa se ha notado en el empleo. España ha registrado 21,88 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social de media, tras sumar 211.510 en el mejor marzo desde que hay registros. Pero además, sin el llamado efecto del calendario, la cifra supera por primera vez en la historia la barrera de los 22 millones, con más de medio millón de ocupados adicionales en el último año y 80.274 en el último mes en la serie desestacionalizada.

Mientras tanto, el número de parados ha descendido el 0,9% —en 22.934 personas— respecto a febrero hasta situarse en 2,42 millones de desempleados, la cifra más baja en el tercer mes del año desde 2008, pero todavía por encima de los niveles previos a la gran crisis financiera.

De acuerdo con la estadística proporcionada por el Ministerio de Trabajo, hay 160.426 personas menos en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que en marzo del año pasado, una caída del 6,2%. Si eliminamos el efecto del calendario, el dato desestacionalizado de paro ha restado 15.534 personas.

"22". Con este escueto mensaje en la red social X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugería el hito en la afiliación poco antes de confirmarse el dato. "Sois quienes levantáis, empujáis y construis este país. Un equipo que está haciendo historia. ¡22 millones de empleos!", ha celebrado luego acompañado con un vídeo en el que viste la camiseta de la selección española de fútbol.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado el dato de paro femenino —el menor desde 2008— y de paro juvenil —el menor desde que hay registros—. "Son la respuesta a todas las reformas laborales que hemos emprendido", ha reivindicado.

La hostelería lidera la creación de empleo Marzo ha creado empleo sobre todo vinculado a la hostelería, con un incremento el 5,62% en el último mes, 79.701 afiliados. En términos relativos y dentro del régimen general de la Seguridad Social, destaca también el avance del 3,18% de la afiliación en la agricultura, con 2.809 personas dadas de alta. No obstante, en cifras absolutas, son las actividades administrativas y servicios auxiliares —con 17.206 empleos creados—, la construcción —17.156— y la educación —15.450— los sectores que se colocan en la parte alta de la tabla. Igualmente, el sector servicios protagoniza el último descenso entre quienes buscan activamente empleo, con 18.852 personas paradas menos en marzo, lo que supone un recorte del 1,1% en estas actividades mayoritarias. En términos relativos, en cambio, el mayor retroceso corresponde a la construcción: un 3,4%, con 5.846 personas menos. Finalmente, el desempleo cede también en la industria con 1.482 personas menos, el 0,8%. Por el contrario, el paro ha aumentado ligeramente en agricultura —en 365 personas, el 0,5%— y más claramente en el colectivo sin empleo anterior, con 2.881 personas más, el 1,3%.