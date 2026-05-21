Cuarenta y ocho horas después de conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, el partido socialista mantiene una defensa férrea del expresidente del Gobierno. Fuentes próximas al expresidente han señalado a RTVE que hasta después de su declaración en la Audiencia Nacional, el próximo día 2 de junio, no habrá más declaraciones.

Desde Barcelona, el Ministro de Transformación Digital y Agenda 2030, Óscar López, mantiene su confianza el expresidente socialista: "Confío en Zapatero, creo en Zapatero y defiendo a Zapatero, pero porque lo conozco hace 26 años y todo lo que he vivido es contrario". Para López, el expresidente es "una persona de un comportamiento ético intachable": "Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar los que le acusan", ha dicho sobre los indicios que apuntan al expresidente.

El ministro ha defendido la continuidad del Gobierno, que "no hace más que trabajar": "Siempre ha costado, ha habido que construir mayorías, hasta con ocho formaciones políticas y a pesar de eso es uno de los gobiernos más estables de Europa". López ha evitado hablar de una moción de censura y prefiere hablar de una ley de lobies, ya que "aprobarla daría tranquilidad". "Eso es lo que le pido a los grupos, la ley de lobbies", ha concluido, "está en el parlamento, aprobémosla".

También el ministro del ala de sumar del Ejecutivo de Coalición, Pablo Bustinduy, ha defendido la continuidad del Ejecutivo. "Yo estoy aquí para defender el interés general", ha dicho. Y aunque entiende "la desazón y el enfado" por "la recurrencia de estos asuntos que entran en la vida pública y provocan desafección", Bustinduy es rotundo: "Nuestra determinación está intacta". "Ninguna resignación", ha continuado, "redoblamos el compromiso y la determinación para avanzar y responder a las demandas de la gente progresista", algo que hacen "con la cabeza bien alta" y sacando pecho porque "en su diversidad, todas las organizaciones y partidos de izquierdas en este país han gobernado durante 10 años", no tiene "ni una condena, ni una sospecha de corrupción".

"Podremos perder batallas, pero no nos confundimos nunca de bando. Es la determinación con la que trabajamos cada día", ha concluido.

Sumar ve "indicios muy claros en algunas cosas y en otros no veo absolutamente nada" También ha reaccionado a la noticia el diputado de Sumar Enrique Santiago, que ha ofrecido una entrevista al programa La Hora de la 1 de TVE, cree que es "desolador" que personas con "un importante prestigio en la izquierda" y con "recursos que ofrece el Estado" como la oficina de expresidentes o incluso la posibilidad de ser consejero de Estado vitalicio, compatibilicen estas actividades "con otras lucrativas privadas". Santiago ha reconocido que hay que "parece que hay unas actuaciones en materia política más que cuestionables" y que hay mucho que investigar,: la justicia tiene que hacer su trabajo, ha dicho, por lo que pide que "no se deje llevar por influencias de agencias extranjeras estadounidenses que últimamente pretenden convertir en procedimientos judiciales lo que son afectaciones claras en la soberanía de los países". Santiago, sobre Zapatero: "Es desolador que personas con prestigio en la izquierda compatibilicen actividades lucrativas" "En el auto no aparece ninguna responsabilidad de este Gobierno", ha señalado, y en su opinión "presenta unos indicios muy claros en algunas cosas y en otros no veo absolutamente nada". También Alberto Ibáñez, desde el Congreso, ha afirmado que "el auto no huele bien, pero no hay una prueba sólida sobre alto ilícito". "Lo que no es normal es que se normalice que haya gente que haya cobrado 250.000 euros por maquetar". "No podemos normalizar que las hijas de Zapatero cobraran por maquetar documentos lo que una profesora de siete años", ha insistido, por lo que ha pedido una regulación de los lobies en nuestro país. Aunque ha rechazado la posibilidad de apoyar una moción del PP y la extrema derecha, pero ha advertido que "si hay financiación ilegal del PSOE, pediremos elecciones". En todo caso, ha dicho, "si las cosas se ponen mal, es injusto irse del gobierno quien lo está haciendo bien".

Podemos descarta el lawfare La izquierda a la izquierda del PSOE está "en estado de shock" tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el caso Plus Ultra. Así lo ha dicho el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en Radio Nacional. El diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha hablado en TVE del panorama "desolador" que deja esta noticia. Dos días después de conocerse la noticia, Podemos llama la atención sobre los "indicios bastante claros" del auto contra Zapatero y afirma que "no puede hablarse de lawfare". Aunque Fernández cree "indiscutible" que hay "una guerra sucia judicial", llama la atención que el Partido Socialista "se ve acosado por casos de corrupción clarísimos". Podemos ha pedido "explicaciones pormenorizadas", tanto al PSOE como al José Luis Rodríguez Zapatero. Fernández descarta lawfare porque "apunta a cuestiones que son preocupantes" y pide explicaciones a Zapatero y el PSOE Noemí San Juan En el caso de Zapatero, los morados, presentes en el gabinete de Pedro Sánchez cuando el Ejecutivo de coalición aprobó el rescate de plus ultra en 2020, se desvinculan de esa decisión: "No tenemos nada que ver y lo podemos acreditar". Fernández defiende que los ministros de su partido presentes en aquel Gabinete no se ocupaban de las carteras relacionadas con el asunto, como Industria, Economía o Hacienda. En ese momento ocupaban sillones alrededor del Consejo de Ministros destacados líderes de la formación como Pablo Iglesias, Ione Belarra o Irene Montero. El portavoz de Podemos, además, ha criticado la estrategia de los socialistas para defenderse: "La izquierda no debería entrar en el y tú más, como hizo ayer Sánchez. La derecha estos comportamientos los acepta y jalea, pero izquierda no los tolera".