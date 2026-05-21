Santiago, sobre Zapatero: "Es desolador que personas con prestigio en la izquierda compatibilicen actividades lucrativas"

El diputado de Sumar Enrique Santiago ha asegurado, tras la imputación del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero por el presunto uso fraudulento del rescate a Plus Ultra, que es "desolador" que personas con "un importante prestigio en la izquierda" y con "recursos que ofrece el Estado" como la oficina de expresidentes o incluso la posibilidad de ser consejero de Estado vitalicio, compatibilicen estas actividades "con otras lucrativas privadas".

En La Hora de La 1, el diputado ha dicho que hay mucho que investigar, y la justicia tiene que hacer su trabajo y pediría que "no se deje llevar por influencias de agencias extranjeras estadounidenses que últimamente pretenden convertir en procedimientos judiciales lo que son afectaciones claras en la soberanía de los países.

Sobre el contenido del auto que investiga la presunta utilización con fines ilegales del rescate a la aerolínea, Santiago cree que "hay responsabilidades o unas actuaciones que son más que cuestionables en materia política sin perjuicio de que la defensa de Zapatero tiene muchos motivos y herramientas para defenderlo".

Ve un "interés político" de EE.UU Santiago ha dicho que no le cabe "ninguna duda" de que EE.UU. puede tener "algún interés político dentro de este proceso judicial" contra el expresidente del Gobierno porque "no es muy normal" que este país haya puesto "a disposición" grabaciones que no saben si han obtenido "con autorización judicial" en España o en terceros países "con o sin autorización judicial". "No nos parece medianamente normal que estas agencias de EE.UU. se preocupen tanto de Zapatero y no del lobbie que hacen otros expresidentes del Gobierno", ha advertido el diputado sobre ese país que "a lo mejor se confunde y entiende que lo que sea eludir las sanciones ilegales que ellos imponen a otros países como Venezuela es un delito perseguible en España, cuando eso no es delito perseguible ni en España ni en Europa". La estrategia de EE.UU. es "convertir en causas judiciales — 3 de enero en Venezuela, ayer en Cuba— lo que no son más que intentos de interferencia política en la soberanía de otros estados habitualmente por algún interés político apropiarse el petróleo o de la isla de Cuba. El señor Trump creo que mucho aprecio no le tiene al Gobierno de España".