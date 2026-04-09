Acto de Rufián y Montero, en directo desde Barcelona: se reabre el debate sobre el futuro de la izquierda en España

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos y exministra, Irene Montero, protagonizan este jueves por la tarde en Barcelona un acto que pretende reabrir el debate sobre el futuro político de la izquierda en España. Esta cita llega después de la celebrada en Madrid hace cerca de dos meses y que llenó hasta la bandera la sala Galileo Galilei, en aquella ocasión con Rufián y el diputado autonómico de Más Madrid, Emilio Delgado.

Este acto, titulado Què s'ha de fer? (¿Qué se tiene que hacer?), ha generado cierta expectación y la organización del evento asegura que las entradas se agotaron pronto. La intención, según explican los equipos de ambos dirigentes políticos, es lanzar nuevas propuestas para reconfigurar el espacio de la izquierda.

Fuentes de Podemos explican a RTVE Noticias que "hay mucha gente con ganas de izquierda y de que la situación actual cambie". Por ello, el acto de Barcelona lo ven como una oportunidad para dar "certezas a esa gente, que sepan que vamos a dar la pelea".

Horas antes del debate de este jueves en Barcelona, Irene Montero ha expresado en una entrevista en TVE su confianza en que si Rufián y ella hacen "equipo" pueden pasar cosas para que "la izquierda esté fuerte" y "tenga capacidad de transformación" en España y en Cataluña.

El portavoz republicano, por su parte, ha evitado entrar en detalles sobre la "nueva fórmula" de la izquierda y preguntado por la incompatibilidad de liderar un posible movimiento de las izquierdas en España desde un partido independentista catalán, ha dicho que no tiene "ningún interés en gobernar España", pero quiere que se gobierne" bien" y ha señalado como objetivo "frenar el fascismo".

Más allá de lo que se pueda decir en este acto, también es importante tener en cuenta las personas que asistirán y las ausencias. Volverá a no acudir al debate sobre el futuro de la izquierda el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.

La dirección de ERC se ha desmarcado en varias ocasiones de la estrategia encabezada por Rufián, al igual que otras fuerzas soberanistas como BNG o Bildu. En cambio, sí que asistirán diputados y miembros de Podemos y de los Comuns.