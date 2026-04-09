Rufián y Montero buscan este jueves lanzar nuevas propuestas para reconfigurar el espacio político de la izquierda

Tras el multitudinario acto celebrado en febrero en la sala Galileo Galilei de Madrid, Gabriel Rufián traslada este jueves el debate sobre el futuro de la izquierda a Barcelona. Bajo el título de Què s'ha de fer? (¿Qué se tiene que hacer?), el jefe de filas de Esquerra en el Congreso conversará con la eurodiputada de Podemos y exministra Irene Montero en la Universitat Pompeu Fabra, un acto que también contará con el exdirigente de los Comuns Xavier Domènech como moderador.

De nuevo, esta cita ha generado cierta expectación y la organización del evento asegura que las entradas se agotaron pronto. La intención del acto de este jueves es lanzar nuevas propuestas para reconfigurar el espacio de la izquierda, según explican desde los equipos de ambos dirigentes políticos.

Fuentes de Podemos explican a RTVE Noticias que "hay mucha gente con ganas de izquierda y de que la situación actual cambie". Por ello, el acto de Barcelona lo ven como una oportunidad para dar "certezas a esa gente, que sepan que vamos a dar la pelea".

"Solo si la izquierda está fuerte en Cataluña y en España será posible parar a la derecha y que pasen cosas como bajar el precio de los alquileres y los alimentos o hacer el transporte público gratuito", concluyen desde Podemos.

La cita en la capital catalana llega, además, después de que el partido morado y Sumar hayan llegado a un acuerdo para presentarse junto a Izquierda Unida en las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo. Lo harán bajo la candidatura de Por Andalucía y con Antonio Maíllo como candidato a la Presidencia de la Junta.

"Ganar provincia a provincia a Vox" En el acto celebrado en Madrid hace casi dos meses, Rufián propuso "ciencia, método y orden para ganar provincia a provincia a Vox", sin concretar la forma en la que deberían de presentarse los partidos de izquierdas en las próximas elecciones generales. "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas defendiendo lo mismo compitamos entre nosotros?", fue una de las preguntas que dejó en el aire el portavoz de Esquerra en la Cámara Baja. Rufián y Delgado abren el debate en la izquierda: "Ciencia, método y orden para ganar provincia a provincia a Vox" Àlex Cabrera "Lo que yo propongo es tres o cuatro puntos programáticos en común de las izquierdas que después de un debate intenso de las cúpulas de los partidos nos presentemos con ciencia y con orden provincia a provincia", explicó entonces Rufián. En ese acto le acompañó el diputado autonómico de Más Madrid, Emilio Delgado. "Lo que tenemos delante es un frente histórico (en referencia a PP y a Vox). Y eso no se para solo con una coalición de partidos", dijo. Por ello, defendió en la sala Galileo Galilei que "hay que levantar un bloque histórico a la altura de lo que tenemos delante".